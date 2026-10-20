El Feyenoord vuelve a jugar este miércoles en la Champions League, con el Real Betis como rival en la fase de liga. Giovanni van Bronckhorst apostará por un once potente en España, según pronostica Voetbalzone. El partido en Sevilla comenzará a las 21:00 y podrá verse en directo por Ziggo Sport Select.

El pasado sábado, ante el Telstar (victoria por 3-4), Van Bronckhorst alineó a Thijs Kraaijeveld, Sem Steijn y Gaoussou Diarra. Se espera que ninguno de los tres sea titular este miércoles contra el Real Betis.

Tjark Ernst ocupará la portería del Feyenoord, con Givairo Read como lateral derecho y Mika Mármol como lateral izquierdo. Jeremiah St. Juste regresará al centro de la defensa, junto a Tsuyoshi Watanabe.

Oussama Targhalline sustituirá en el centro del campo a Steijn, que marcó dos goles ante el Telstar. Charles Vanhoutte y Gjivai Zechiël completarán la medular del Feyenoord en España.

Anis Hadj Moussa ocupará el extremo derecho este miércoles, mientras que Luciano Valente regresará a la banda izquierda. Nacho Ferri será el delantero centro en el esquema de tres atacantes de los visitantes.

El Feyenoord venció la semana pasada al Como por 3-2 de forma impresionante. El Real Betis derrotó al FC Porto por 3-2 y, tres días después, sufrió una derrota por 2-5 en casa ante el FC Barcelona.

Posible alineación del Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Wattanabe, Mármol; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.