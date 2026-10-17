El líder Feyenoord retoma la Vriendenloterij Eredivisie este sábado contra el Telstar. El entrenador Giovanni van Bronckhorst hará varios cambios en su equipo, según prevé Voetbalzone. La decisión se debe principalmente al partido de la Liga de Campeones entre semana contra el Real Betis. El encuentro en Velsen-Zuid comenzará a las 20:00 y podrá verse en directo por ESPN 1.

Van Bronckhorst habló el viernes sobre el estado físico de su plantilla. Luciano Valente tuvo que retirarse el miércoles contra el Como, pero estará disponible el sábado. «No me lo esperaba. En el descanso notó algunas molestias en el isquiotibial. Ya le pasó una vez el año pasado. Por suerte, no había ningún daño; se trataba sobre todo de la posición de su cuerpo. Lo hemos solucionado», explicó el entrenador del Feyenoord.

Tjark Ernst mantiene su puesto bajo palos en el Feyenoord, con Givairo Read como lateral derecho. Jeremiah St. Juste acusó molestias por fatiga contra el Como y Tsuyoshi Wattanabe lo sustituirá ante el Telstar. Mika Mármol y Javi López completan la defensa del equipo de Rotterdam.

En el centro del campo, Oussama Targhalline descansará por decisión de su entrenador y Sem Steijn saldrá de inicio. Gjivai Zechiël y Charles Vanhoutte mantienen su puesto en el once titular del líder de Rotterdam.

Anis Hadj Moussa, que destacó contra el Como, comenzará como extremo derecho. Nacho Ferri será la referencia en ataque y Gaoussou Diarra, que tuvo una buena actuación tras entrar contra el Como, sustituirá a Valente por la izquierda.

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Alineación probable del Feyenoord: Ernst; Read, Wattanabe, Mármol, López; Vanhoutte, Zechiël, Steijn; Hadj Moussa, Ferri, Diarra.