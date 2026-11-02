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imago-sport-1085291572.jpgANP
Rian Rosendaal
Traducido por

Alineación probable del Feyenoord: estos jugadores buscan dar la sorpresa ante el Inter

Feyenoord vs Inter Milán
Feyenoord
Inter Milán
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El Feyenoord afronta un gran duelo en la Liga de Campeones: el Inter visita el martes De Kuip. Giovanni van Bronckhorst confiará en los jugadores consolidados, según pronostica Voetbalzone. El partido comenzará a las 21:00 en Rotterdam-Zuid y podrá verse en directo por Ziggo Sport Select. 

Jeremiah St. Juste y Jakub Moder no están lo bastante en forma para jugar contra el Inter, según explicó Van Bronckhorst el lunes en una comparecencia ante la prensa. Shaqueel van Persie y Reiss Nelson se perdieron el partido del sábado contra el Fortuna Sittard, pero han vuelto a entrenarse con el grupo y estarán disponibles el martes.

Tjark Ernst estará bajo palos el martes contra el gigante italiano. Givairo Read, por la derecha, y Javi López, por la izquierda, serán los laterales del Feyenoord. Tsuyoshi Watanabe y Mika Mármol formarán la pareja de centrales del equipo de Róterdam.

Van Bronckhorst mantendrá a los habituales en el centro del campo. Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline y Gjivai Zechiël, en una posición más adelantada, volverán a ser titulares en esa línea.

Tampoco habrá sorpresas en ataque. Anis Hadj Moussa partirá, como de costumbre, desde la derecha, con Luciano Valente en la banda izquierda. Nacho Ferri actuará como referencia en punta frente a los astutos defensores del Inter.

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03 nov 2026

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El Feyenoord se dejó dos puntos valiosos el sábado ante el Fortuna, que rescató un empate en los minutos finales: 1-1. El Inter sufrió un revés en la lucha por el título de la Serie A al perder por 3-1 en el siempre intenso derbi contra el AC Milan.

Posible alineación del Feyenoord: Ernst; Read, Watanabe, Mármol, López; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.

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