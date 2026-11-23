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El Feyenoord busca la revancha en la Champions League tras perder 2-3 el sábado ante el Excelsior. Giovanni van Bronckhorst hará varios cambios en su equipo frente al FC Porto, según pronostica Voetbalzone. El partido europeo en De Kuip comienza a las 21:00 y podrá seguirse en directo por Ziggo Sport 1.

Según Rijnmond, Florian Kastenmeier sustituirá al a menudo criticado Tjark Ernst. Givairo Read ocupará el lateral derecho y Javi López regresará al izquierdo. Mika Mármol volverá a jugar como central, junto a Tsuyoshi Watanabe.

Charles Vanhoutte conservará su puesto en el centro del campo del equipo de Róterdam. Oussama Targhalline volverá al once inicial contra el Porto y Gjivai Zechiël también será titular.

Anis Hadj Moussa estará listo a tiempo para el gran duelo europeo en De Kuip. «Ha podido entrenarse con normalidad, así que está listo para el martes», dijo Van Bronckhorst el lunes en una comparecencia ante los medios.

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Según Rijnmond, Shaqueel van Persie tendrá una oportunidad contra el Porto, por lo que Nacho Ferri irá al banquillo. Van Bronckhorst volverá a utilizar a Luciano Valente como extremo izquierdo, después de que el sábado jugase como centrocampista ante el Excelsior.

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El Feyenoord tuvo, por tanto, un ensayo general muy decepcionante con su derrota por 2-3 ante su vecino de ciudad, el Excelsior. El PSV y el Ajax aprovecharon al máximo el tropiezo de su rival.

El Porto ganó al USC Paredes en la cuarta ronda de la Copa de Portugal. En la liga, el equipo de Francesco Farioli es líder, con cinco puntos de ventaja sobre el Benfica.

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Alineación probable del Feyenoord: Kastenmeier; Read, Watanabe, Mármol, López; Vanhoutte, Zechiël, Targhalline; Hadj Moussa, Van Persie, Valente.