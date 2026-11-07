Alineación probable del Ajax: ¿será titular Julian Brandt ante el FC Twente?

El Ajax buscará este domingo ante el FC Twente su sexta victoria consecutiva. La gran pregunta ahora es: ¿estará Julian Brandt en condiciones de jugar el partido en Enschede? El encuentro comenzará a las 14:30 en el Grolsch Veste y podrá verse en directo por ESPN 1.

Míchel Sánchez mantendrá ante el Twente a Lucas Rosa como lateral derecho y a Owen Wijndal como lateral izquierdo. Aaron Bouwman sustituirá a Thilo Kehrer y Dies Janse será el otro defensa central.

Debido a la lesión de Sofyan Amrabat, Youri Baas volverá a ocupar una posición en el centro del campo del Ajax. Jorthy Mokio y Julian Brandt completarán el mediocampo del conjunto de Ámsterdam. Brandt no estuvo ante el FC Midtjylland, pero Míchel expresó enseguida su esperanza de que el alemán regresara pronto.

«Julian siempre es una buena opción. Es un jugador importante para nosotros. Al final tomaremos una decisión según cómo veamos que se recuperan los jugadores de cara al domingo», dijo el técnico español el viernes en una comparecencia ante los medios.

El capitán Davy Klaassen será titular como extremo derecho retrasado, con Abdellah Ouazane en la banda izquierda. Tolu Arokodare, que marca con frecuencia, será la referencia en el centro del ataque del conjunto de Ámsterdam.

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Ha sido, por tanto, una buena semana para el Ajax, con la victoria ante el AZ (1-0) y la goleada al Midtjylland (1-6). El Twente ganó confianza con un triunfo por 3-1 ante el Pafos en la Conference League.

Posible alineación del Ajax: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Janse, Wijndal; Baas, Mokio, Brandt; Klaassen, Arokodare, Ouazane.