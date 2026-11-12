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imago-sport-1085803920.jpgIMAGO / ANP
Rian Rosendaal
Traducido por

Alineación probable de Países Bajos: difícil decisión para Xavi en defensa

Holanda vs Grecia
Holanda
Grecia
UEFA Nations League A

La selección de Países Bajos retoma la Liga de Naciones este viernes en casa ante Grecia. Xavi debe elegir a los sustitutos del capitán Virgil van Dijk y de Brian Brobbey, ambos lesionados. El partido en el Johan Cruyff Arena comienza a las 20:45 y podrá verse en directo por NPO3. 

Van Dijk y Brobbey causaron baja el lunes en la selección de Países Bajos. Xavi no convoca a nadie para reemplazar al defensa y al delantero, y afrontará el encuentro contra Grecia con 23 jugadores.

Bart Verbruggen está rindiendo a un gran nivel en el Brighton & Hove Albion y ocupará la portería de Países Bajos. Jurriën Timber lidera la Premier League con el Arsenal y será titular como lateral derecho. El perjudicado será Denzel Dumfries, a quien José Mourinho mantiene en el banquillo del Real Madrid.

Ian Maatsen será titular en la izquierda, ya que Micky van de Ven pasará al centro de la defensa. Jan Paul van Hecke será el otro central de Países Bajos, que en su visita a Grecia levantó una desventaja de 2-0 y sumó un punto (2-2).

Frenkie de Jong, que jugó por última vez con Países Bajos en el Mundial, vuelve a estar en forma y regresará directamente al once titular. Joey Veerman y Tijjani Reijnders completarán el centro del campo neerlandés el viernes en el Arena.

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HOL

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13 nov 2026

GRE

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Mexx Meerdink impresionó durante el anterior parón de selecciones, pero Donyell Malen será titular en punta. Crysencio Summerville se ha convertido en un fijo por la derecha y Cody Gakpo deberá crear peligro desde la izquierda.

Posible alineación de Países Bajos: Verbruggen; Timber, Van Hecke, Van de Ven, Maatsen; De Jong, Veerman, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo.

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