Alineación probable de Arabia Saudí ante Irak en la Copa del Golfo 27

El griego Georgios Donis, seleccionador de Arabia Saudí, ha definido las líneas generales del once con el que afrontará el duelo ante Irak, previsto para mañana martes, en la tercera y última jornada de la fase de grupos de la Copa del Golfo 27, que se disputa actualmente en la ciudad de Yeda.

Arabia Saudí selló su clasificación a las semifinales antes de disputar la última jornada, pero el enfrentamiento ante Irak sigue siendo importante para el conjunto saudí de cara a pelear por el liderato del grupo, en vista del deseo del cuerpo técnico de cerrar la fase de grupos con un resultado positivo y dar a los jugadores un impulso adicional antes de pasar a las rondas eliminatorias.

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Se espera que Donis se apoye en un grupo de elementos capaces de ejecutar sus ideas tácticas, manteniendo el equilibrio entre las líneas y actuando con cautela frente a la selección iraquí, especialmente ante las ausencias que las lesiones han impuesto en la lista del conjunto saudí durante el torneo.

El once previsto de la selección saudí ante Irak es el siguiente:

Portería: Mohammed Al-Owais.

Línea defensiva: Mohammed Abu Al-Shamat, Abdulelah Al-Amri, Jihad Zikri, Mutaib Al-Harbi.

Centro del campo: Mohammed Kanno, Abdullah Al-Khaibari, Saleh Abu Al-Shamat.

Línea de ataque: Abdullah Al-Salem, Hammam Al-Hammami, Sultan Mandash.

El duelo entre Arabia Saudí e Irak reviste una importancia especial para el conjunto saudí, pese a tener asegurada su clasificación a semifinales, ya que representa una oportunidad para decidir el liderato del grupo, además de comprobar el estado de forma de los elementos en los que se apoya Donis antes de disputar el próximo enfrentamiento en la ronda eliminatoria.