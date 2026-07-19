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spain argentinaGetty Images
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

Alineación prevista para la final del Mundial: estabilidad en España y un cambio en Argentina

España vs Argentina
España
Argentina
World Cup
L. Messi
L. Yamal
L. de la Fuente
España
Argentina
EE. UU.

Scaloni y De la Fuente se arman de fuerzas

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España se juega hoy en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

A pocos minutos del inicio, los seleccionadores Lionel Scaloni y Luis de la Fuente apostarían por los mismos jugadores que llegaron a la final.

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Según el diario catalán «Sport», las alineaciones serían las siguientes:

World Cup
España crest
España
ESP
Argentina crest
Argentina
ARG

España:

  • Portero: Unai Simón.
  • Defensa: Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella.
  • Centrocampistas: Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo.
  • Delanteros: Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Álex Baena.

Argentina:

  • Portero: Emiliano Martínez.
  • Defensa: Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico.
  • Centrocampistas: Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister.
  • Delanteros: Giuliano Simeone, Lionel Messi, Julián Álvarez.

Así, el diario español prevé que De la Fuente mantenga el once que venció a Francia 2-0, mientras que Scaloni haría un cambio: Gonzalo Montiel por Nahuel Molina en el lateral derecho.

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