Alineación prevista para el Francia-España: Pedri en el banquillo y Francia recupera a su estrella del centro del campo

Esta tarde, el estadio AT&T de Dallas alberga las semifinales del Mundial 2026 entre España y Francia.

La Roja, de Luis de la Fuente, llega con un día menos de descanso y más cansancio por sus múltiples desplazamientos.

Desde lo puramente técnico, se prevé una feroz batalla táctica entre el dominio del centro del campo español —37 partidos oficiales sin perder— y la solidez defensiva y la potencia de mediocampo francés, dirigido por el veterano Didier Deschamps.

España, pese al cansancio, confía en la pareja defensiva Pau Kubarsi-Aymeric Laporte y en la frescura de sus campeones olímpicos para frenar la velocidad de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé y aspirar a la final.

La posible alineación de España sería:

Portero: Unai Simón

Defensa: Pedro Porro, Pau Cubarsi, Émerick Laporte, Marc Cucurella

Centrocampistas: Rodri, Dani Olmo, Fabián Ruiz

Delanteros: Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Álex Baena

Por su parte, es probable que Francia salga con:

Portero: Mike Maignan

Defensa: Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Digne

Centrocampistas: Tchouaméni, Rabiot, Oulissi

Delantera: Ousmane Dembélé, Doy, Kylian Mbappé