Todas las miradas se dirigen la noche del martes al estadio Al-Inma, en la ciudad de Yeda, para seguir el esperado duelo entre las selecciones de Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos en la final de la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27", en medio de una gran expectación por la alineación que elegirán tanto el griego Georgios Donis como el croata Zlatko Dalic, en busca de levantar el título.

La selección saudí se clasificó para la final tras superar el obstáculo de Catar en los penaltis por 3-2, después de que el tiempo reglamentario y la prórroga terminaran con empate sin goles, mientras que la selección emiratí aseguró su plaza en la final tras vencer a Omán por un gol a cero, de modo que ambas selecciones vuelven a citarse por el título del Golfo.

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Según las últimas previsiones, Donis sigue confiando en Mohammed Al-Owais en la portería de Arabia Saudí, después de que haya desempeñado un papel destacado en el recorrido de la selección en el torneo, con la continuidad de los elementos titulares que participaron en los partidos anteriores, especialmente en la línea defensiva que contribuyó a mantener la portería a cero.

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Se espera que la selección saudí comience el partido con una alineación formada por:

Portería: Mohammed Al-Owais.

Línea defensiva: Mohammed Mahzari, Abdulelah Al-Amri, Jihad Zakri, Mutaib Al-Harbi.

Centro del campo: Mohammed Kanno, Saleh Abu Al-Shamat, Nasser Al-Dawsari.

Línea de ataque: Sultan Mandash, Hammam Al-Hammami, Firas Al-Buraikan.

En el otro lado, la selección de los Emiratos afronta el duelo bajo la dirección de su veterano entrenador Zlatko Dalic, que aspira a llevar a los Emiratos a conquistar el título del Golfo, apoyándose en un grupo de sus elementos más destacados en las distintas líneas, encabezados por el portero Khalid Eisa y el delantero Ousmane Camara.

Se espera que la selección emiratí afronte el partido con la siguiente alineación:

Portería: Khalid Eisa.

Línea defensiva: Marcus Meloni, Alaaeldin Zuheir, Lucas Pimenta, Rubén Canedo.

Centro del campo defensivo: Mamadou Coulibaly, Issam Fayez.

Centro del campo ofensivo: Ali Saleh, Luan Pereira, Guilherme Bala.

Línea de ataque: Ousmane Camara.

Ambas selecciones llegan al partido con aspiraciones distintas: la selección saudí busca aprovechar que la final se disputa en su terreno y ante su afición para coronarse campeona, mientras que la selección emiratí espera regresar con la copa desde Yeda, después de haber logrado superar a Omán y alcanzar la final.

Se espera que el partido presencie una fuerte batalla táctica entre Donis y Dalic, sobre todo porque la selección saudí llegó a la final tras mantener su portería a cero en sus cuatro partidos del torneo, mientras que la selección emiratí demostró su capacidad para afrontar los partidos de eliminación directa, de modo que la final se convierte en la última prueba para ambas selecciones en el Golfo 27.