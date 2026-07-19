Alineación para la final del Mundial: De la Fuente saca a relucir su arma secreta frente a Messi

Luis de la Fuente, seleccionador español, ha anunciado la alineación de los «Matadores» para la final del Mundial 2026 contra Argentina en el MetLife Stadium.
España aspira a su segundo Mundial, mientras que Argentina busca revalidar el título conquistado en Catar.
De la Fuente deja a Pedri en el banquillo por tercera vez y apuesta por Fabián Ruiz en el once.
La alineación española fue:
Portero: Unai Simón
Defensa: Pau Kubarsi, Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Pedro Porro
Centrocampistas: Fabián Ruiz, Rodri
Delantera: Lamine Yamal, Álex Baena, Mikel Oyarzabal
Por su parte, Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, apostó por la potencia ofensiva de los «bailarines del tango» en la delantera, dejando a Lautaro Martínez en el banquillo.
La alineación de Argentina fue:
Portero: Emiliano Martínez
Defensa: Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico
Mediocampo: Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González
Delanteros: Lionel Messi, Julián Álvarez