Alineación oficial de PSG vs. Liverpool... ¿Qué pasa con Salah y Hakimi?

El técnico del Liverpool, Arne Slot, ha anunciado la alineación para el partido de esta tarde contra el París Saint-Germain en el Parque de los Príncipes, correspondiente a la ida de cuartos de la Liga de Campeones.
La alineación del Liverpool es la siguiente:
Portero: Giorgi Mamardashvili.
Defensa: Joe Gómez, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté y Milos Kerkez.
Centrocampo: Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai y Alexis Mac Allister.
Delanteros: Jeremy Frimpong, Florian Wirtz y Hugo Ekitike.
Mohamed Salah y Alexander Isak aguardan en el banquillo.
Por su parte, Luis Enrique, entrenador del París Saint-Germain, ha anunciado la alineación de su equipo, que es la siguiente:
Portero: Matvey Savonov
Defensa: Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho y Nuno Mendes.
Centrocampistas: Zaire-Emery, João Neves y Vitinha.
Delanteros: Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia y Désiré Doué.
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