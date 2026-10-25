Alineación del PSV: Peter Bosz toma una decisión definitiva sobre el estado físico de Ruben van Bommel

Peter Bosz ha anunciado la alineación del PSV, que recibe al Feyenoord en el gran duelo de la Vriendenloterij Eredivisie. El partido en Eindhoven comenzará a las 14:30 horas.

Matej Kovár estará bajo los palos del PSV. Bosz ha introducido un cambio en defensa respecto al partido de la Champions League ante el FC Porto (victoria por 0-1): Armando Obispo vuelve al once en lugar de Yarek Gasiorowski.

Eso significa que Sergiño Dest, Lutsharel Geertruida y Filip Kostic mantienen sus puestos.

Mauro Júnior y Kodai Sano ocuparán las posiciones de contención en el centro del campo. Guus Til completa esa línea, por lo que Bosz tiene que hacer ajustes en ataque.

Allí falta Mijnans, que vio la tarjeta roja ante el ADO Den Haag y está sancionado para el duelo en Eindhoven. Así, Esmir Bajraktarevic tendrá un puesto en el once inicial.

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Ivan Perisic y Ruben van Bommel completan la delantera. Este último está en condiciones de jugar por la izquierda. Ricardo Pepi todavía no está disponible.

Alineación del PSV: Kovár; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Mauro, Sano, Til; Bajraktarevic, Perisic, Van Bommel.

Consulta aquí la alineación del Feyenoord.