Alineación del NEC: Dusan Tadic, suplente; Kodai Sano, completamente ausente ante el Olympiakos

El entrenador del NEC, Dick Schreuder, ha dado a conocer su alineación para el partido de ida de la tercera ronda previa de la Champions League contra el Olympiacos. Dusan Tadic empieza en el banquillo, mientras que Kodai Sano ni siquiera está en la convocatoria.

Horas antes, salió a la luz la noticia de que PSV y NEC tienen un acuerdo de principios para el traspaso de Sano. Por ello, el japonés ya no está disponible para el técnico Dick Schreuder.

Gonzalo Crettaz será el guardameta del NEC, cuya defensa estará formada por Tobias Storm, Philippe Sandler y Deveron Fonville.

El centro del campo de cuatro hombres está compuesto por Sami Ouaissa, Darko Nejasmic, Jamiro Monteiro y Clement Bischoff. Monteiro, que llegó este verano procedente del PEC Zwolle, es el sustituto de Sano.

En ataque, por ahora, todavía no estará Tadic, que este verano eligió como agente libre una aventura en Nimega. Tjaronn Chery, Bryan Linssen y Noé Lebreton deberán encargarse de los goles.

Alineación del Olympiacos: Popovic; Saliakas, David Carmo, Retsos, Casals; Mouzakitis, Dani García; Rodinei, Chiquinho, Onyemaechi; El Kaabi.

Alineación del NEC: Crettaz; Storm, Sandler, Fonville; Ouaissa, Nejasmic, Monteiro, Bischoff; Chery, Lebreton; Linssen.