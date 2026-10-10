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Rian Rosendaal
Traducido por

Alineación del Feyenoord: Van Bronckhorst señala al sustituto del lesionado Watanabe

Feyenoord vs AZ Alkmaar
Feyenoord
AZ Alkmaar
Eredivisie

Giovanni van Bronckhorst ha dado a conocer la alineación del Feyenoord para enfrentarse al AZ. Mika Mármol se desplaza al centro para sustituir al lesionado Tsuyoshi Watanabe, por lo que Javi López será el lateral izquierdo. El partidazo en De Kuip comienza a las 18:45. 

Tjark Ernst estará bajo palos ante el líder de Alkmaar. Givairo Read, Jeremiah St. Juste, Mármol y López forman de derecha a izquierda la defensa del Feyenoord. Watanabe todavía no está lo suficientemente en forma, después de sufrir una lesión con la selección japonesa.

Oussama Targhalline y Charles Vanhoutte deben aportar el control en el centro del campo del Feyenoord. Gjivai Zechiël, que debutó con la selección neerlandesa, es la pieza más ofensiva de esta línea.

Anis Hadj Moussa vuelve a estar completamente recuperado y arranca en su habitual posición de extremo derecho, con Luciano Valente, que debe generar peligro desde la izquierda. Nacho Ferri será la referencia en punta.

Si el Feyenoord gana, se colocará un punto por encima del AZ y el liderato quedará en manos del conjunto de Róterdam. Hay confianza, porque antes del parón de selecciones ganó por 0-7 al PEC Zwolle y por 5-0 al FC Utrecht.

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En el AZ, Kees Smit es la gran ausencia. Se lesionó durante el parón de selecciones con la Jong Oranje. Por eso, Jordy Clasie, Peer Koopmeiners y Calvin Stengs forman el centro del campo, mientras que Ayoub Oufkir ocupa el extremo derecho. 

Alineación del Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Marmól, López; Targhalline, Vanhoutte, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente

Alineación del AZ: De Busser; Dijkstra, Goes, Schouten, Chávez; Clasie, Stengs, Koopmeiners; Oufkir, Meerdink, Daal

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