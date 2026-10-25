Giovanni van Bronckhorst ha dado a conocer la alineación del Feyenoord para el duelo destacado contra el PSV. El partido comenzará en Eindhoven a las 14:30.
Tjark Ernst será el portero del Feyenoord. Givairo Read (derecha) y Mika Mármol (izquierda) ocuparán los laterales, por lo que Javi López pierde su puesto. Jeremiah St. Juste y Tsuyoshi Watanabe serán los centrales.
No hay sorpresas en el centro del campo. Van Bronckhorst apuesta por Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline y Gjivai Zechiël. Jakub Moder vuelve a estar disponible, pero empezará en el banquillo contra el PSV.
En ataque también estarán los habituales. Anis Hadj Moussa (derecha) y Luciano Valente (izquierda) deberán surtir de balones a Nacho Ferri.
Alineación del Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.
Consulta aquí la alineación del PSV.