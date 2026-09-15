El australiano Ange Postecoglou, entrenador del Al-Nassr, se preocupó por cambiar la forma en la que juega su equipo de cara al enfrentamiento ante el Al-Ain de los Emiratos, esta tarde del martes, en la primera jornada de la Liga de Campeones de Asia de la Élite.

El técnico australiano decidió apostar por el sistema 3-4-3, a diferencia del esquema que empleó en la mayoría de los partidos anteriores, consistente en un dibujo táctico de 4-3-3 o 4-2-3-1.

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Asimismo, el exentrenador del Tottenham decidió apostar por Nawaf Al-Aqidi en el once titular en lugar del portero brasileño Bento, después de una serie de errores cometidos por este último y la inestabilidad de su nivel.

El Al-Nassr aspira a reconciliarse con su afición tras caer en la trampa del empate durante la pasada jornada ante el Al-Khaleej, con resultado de (1-1), en un partido en el que los compañeros del portugués Cristiano Ronaldo no ofrecieron el nivel exigido.

Alineación del Al-Nassr ante el Al-Ain en la Élite de Asia:

Portería: Nawaf Al-Aqidi.

Defensa: Íñigo Martínez - Abdulelah Al-Amri - Mohamed Simakan.

Centro del campo: Nawaf Boushal - Sami Kosta - Abdullah Al-Khaibari - Saad Al-Nasser.

Ataque: João Félix - Ronaldo - Sadio Mané.