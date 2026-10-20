Alineación del Al-Ittihad: regresa Al-Mousa, En-Nesyri como suplente y Wijnaldum ante su pasado

El alemán Jens Wissing, director técnico del Al Ittihad, colocó a su jugador neerlandés Georginio Wijnaldum frente a su exequipo, el Al Ettifaq, en el partido que ambos disputarán en la Roshn Saudi League.

El Al Ittihad visita al Al Ettifaq, este martes, en el estadio de este último en Dammam, en la décima jornada de la Roshn Saudi League.

Wissing anunció el once titular, en el que figura Wijnaldum en el centro del campo, con lo que tendrá una cita frente a su exequipo, el Al Ettifaq, al que perteneció entre 2023 y 2026.

Será la primera vez que el centrocampista neerlandés sea titular en un partido con el Al Ittihad en la Roshn Saudi League, y la segunda a nivel general tras el reciente encuentro ante el Shabab Al Ahli en la Liga de Campeones de la AFC de la élite.

El cambio más destacado se produjo en la línea defensiva, ya que Wissing decidió devolver a Saad Al Mousa al once titular por primera vez en la presente temporada, junto al portugués Danilo Pereira, tras la lesión que lo mantuvo alejado del equipo desde la temporada pasada.

Además, el técnico alemán decidió dejar al delantero marroquí Youssef En-Nesyri en el banquillo, apostando como titular por el delantero nigeriano George Ilenikhena en su lugar.

El Al Ittihad afronta el partido ocupando el quinto puesto en la tabla de la liga saudí con 17 puntos, mientras que el Al Ettifaq ocupa la séptima posición con 15 puntos.

La alineación del Al Ittihad fue la siguiente:

Portería: Predrag Rajković

Defensa: Muhannad Al Shanqeeti - Danilo Pereira - Saad Al Mousa - Faris Abdi

Centro del campo: Moukhtar Ali - Richard Ríos - Georginio Wijnaldum

Ataque: Houssem Aouar - George Ilenikhena - Steven Bergwijn