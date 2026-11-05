Alineación del Ajax: Youri Baas pasa al centro del campo ante el FC Midtjylland

El Ajax afronta numerosas bajas para el partido a domicilio del jueves ante el FC Midtjylland en la Conference League. Por ello, el entrenador Míchel Sánchez tendrá que buscar soluciones para confeccionar una alineación competitiva para el encuentro en Dinamarca, que comenzará a las 18:45.

Sofyan Amrabat, Julian Brandt, Viktor Tsygankov y Anton Gaaei no estarán disponibles para el Ajax, según se supo el miércoles. Simon Adingra, Kasper Dolberg e Yves Bissouma tampoco podrán jugar.

Marc ter Stegen estará bajo palos en el MCH Arena. Lucas Rosa ocupará el lateral derecho y Owen Wijndal, el izquierdo. Thilo Kehrer y Dies Janse formarán la pareja de centrales del equipo de Ámsterdam ante el Midtjylland.

Las numerosas ausencias obligan a Míchel a buscar soluciones en el centro del campo. El capitán Davy Klaassen y Jorthy Mokio contarán esta vez con la ayuda de Youri Baas, que adelantará su posición desde la defensa.

Berghuis ya ha entrado desde el banquillo en un par de ocasiones, pero Abdellah Ouazane será titular en el extremo derecho. Tolu Arokodare será la referencia más adelantada del equipo visitante de Ámsterdam, con Oscar Gloukh actuando por la izquierda.

La victoria por 1-0 ante el AZ fue un buen ensayo general para el Ajax de cara al jueves. El Midtjylland venció por 2-3 al FC Nordsjælland en un partido espectacular y lidera la Superligaen con dos puntos de ventaja sobre su perseguidor, el FC Copenhague.

Alineación del FC Midtjylland: Bakker; Kristensen, Diao, Bech, Bak; Wätjen, Castillo, Billing, Johannesen; Etim, Guesung Cho.

Alineación del Ajax: Ter Stegen; Rosa, Kehrer, Janse, Wijndal; Klaassen, Baas, Mokio; Ouazane, Tolu, Gloukh.