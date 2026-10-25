Alineación del Ajax: Tolu vuelve al once titular y también hay cambios en defensa

El Ajax comienza a las 16:45 su partido a domicilio contra el Sparta Rotterdam. El entrenador Míchel Sánchez ha dado a conocer la alineación del conjunto de Ámsterdam.

Marc ter Stegen estará bajo palos en Rotterdam. Por delante de él vuelven a aparecer otros nombres: Thilo Kehrer y Dies Janse formarán la pareja de centrales. Lucas Rosa y Youri Baas ocuparán los laterales.

El centro del campo del Ajax presenta un cambio. Sofyan Amrabat, Jorthy Mokio y Julian Brandt serán titulares ante el Sparta. Davy Klaassen, que sí fue titular contra el Atalanta, tendrá que conformarse con un puesto en el banquillo.

Como Brandt retrasa su posición al centro del campo, Viktor Tsygankov ocupará el extremo derecho. Tolu Arokodare sustituirá a Marcos Leonardo en punta y Abdellah Ouazane, que marcó un gran gol contra el Atalanta, será titular por la izquierda.

Alineación del Sparta Rotterdam: por confirmar.

Alineación del Ajax: Ter Stegen; Rosa, Kehrer, Janse, Baas; Amrabat, Mokio, Brandt; Tsygankov, Tolu, Ouazane.