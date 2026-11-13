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imago-sport-1085786225.jpgIMAGO / ANP
Rian Rosendaal
Traducido por

Alineación de la selección de Países Bajos: Xavi elige al sustituto del ausente Virgil van Dijk

Holanda vs Grecia
Holanda
Grecia
UEFA Nations League A

La selección de Países Bajos reanuda la Nations League este viernes en casa contra Grecia. El seleccionador Xavi Hernández ya ha anunciado la alineación neerlandesa. El encuentro en el Johan Cruyff Arena comenzará a las 20:45 horas.

Virgil van Dijk y Brian Brobbey causaron baja en la selección neerlandesa el lunes. Xavi convocó a un solo sustituto, Sepp van den Berg, pero este viernes no figura en la lista para el partido, que solo puede incluir a 23 jugadores.

Bart Verbruggen está rindiendo a un gran nivel en el Brighton & Hove Albion y será el portero de Países Bajos. Jurriën Timber lidera la Premier League con el Arsenal y saldrá como lateral izquierdo. Por la derecha comenzará Denzel Dumfries, a quien José Mourinho mantiene en el banquillo en el Real Madrid.

La pareja de centrales estará formada por Jan Paul van Hecke y Micky van de Ven. Ambos se conocen del Tottenham Hotspur, donde juegan juntos a menudo.

Frenkie de Jong, que no jugaba con Países Bajos desde el Mundial, vuelve a estar en forma y será titular. Además, llevará el brazalete de capitán. Joey Veerman y Tijjani Reijnders completarán el centro del campo neerlandés este viernes en el Arena.

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Mexx Meerdink impresionó durante el anterior parón de selecciones, pero Donyell Malen será titular como delantero centro. Crysencio Summerville se ha convertido en un fijo por la derecha y Cody Gakpo deberá generar peligro desde la izquierda.

Alineación de Países Bajos: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van de Ven, Timber; De Jong, Veerman, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo.

Alineación de Grecia: Tzolakis; Rota, Mavropanos, Retsos, Tsimikas; Karetsas, Kourbelis, Androutsos, Tzolis; Pavlidis, Ioannidis.

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