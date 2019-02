Alianza, único invicto del Clausura 2019

Los albos tienen 14 goles a favor y apenas 3 en contra.

El pasado sábado Alianza le ganó 2-0 al Isidro Metapán y tuvo varios motivos para festejar: se adueñaron del primer lugar, sumaron otra victoria antes de viajar hacia Monterrey y quedaron como el único invicto en la liga salvadoreña.

Sus anteriores resultados han sido los siguientes: 0-1 vs Sonsonate, 4-0 vs Municipal Limeño, 1-1 vs FAS, 2-0 vs Águila, 0-1 vs Audaz, 3-2 vs Santa Tecla y 0-0 vs Pasaquina.

El siguiente desafío de Alianza será el domingo 3 de marzo contra Firpo, por la jornada 10. Previo a ese juego, visitarán mañana a los Rayados por el partido de vuelta de los octavos de final en la Liga de Campeones de la CONCACAF.