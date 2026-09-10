«Algunos en el centro de entrenamiento dicen que no corre lo suficientemente rápido»: un exinternacional lanza una explosiva afirmación sobre Ilkay Gündogan

El Galatasaray dejó escapar una ventaja en Lisboa en su estreno en la Champions League y terminó sufriendo una derrota por 1-3 ante el Sporting. Pero, sobre todo, la entrada del exinternacional Ilkay Gündogan provocó sorpresa y críticas.

El centrocampista de 35 años entró en el minuto 85 por Yunus Akgün y debía ayudar al equipo del entrenador Okan Buruk a limitar un poco los daños. Un plan que, sin embargo, salió mal.

«Se conocen las carencias desde hace dos meses y medio y entonces entra Ilkay, que ni siquiera aparece en el campo. Algunos en el centro de entrenamiento dicen que no corre lo suficientemente rápido», opinó el exinternacional turco Nihat Kahveci.

También en las redes sociales llovieron las críticas contra Gündogan tras su segunda aparición de la temporada, y no pocos aficionados del Cimbom le pidieron al veterano que dejara el club; escribieron: «¡Que se vaya!»

Mientras tanto, su excompañero en la selección Leroy Sane pudo salir de inicio, después de que supuestamente se hubiera quejado de su estatus dentro del equipo. Pero Sane también pudo dejar muy pocos detalles y fue sustituido en el minuto 58 por Rafael Leao.