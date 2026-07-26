Según un informe de Sky, a la luz de los últimos acontecimientos todo apunta a que el delantero centro volverá a firmar con el S04. La probabilidad sería del "80, quizá incluso 90 por ciento", según se señala.

Dzeko había llegado en enero a Gelsenkirchen procedente de la AC Florencia, aunque solo había firmado hasta el final de la pasada temporada. Con seis goles y tres asistencias en once partidos de la 2. Bundesliga, el jugador de 40 años contribuyó al ascenso del Schalke, pero después el futuro de Dzeko quedó abierto.

El jueves, el director deportivo del S04, Frank Baumann, aún se había mostrado cauto sobre una posible nueva firma de Dzeko con los mineros: "Ya hemos avanzado más en las conversaciones, pero se trata más bien de cuestiones contractuales. No puedo valorar si al final se llegará a un acuerdo o no. Las dos opciones siguen siendo posibles", afirmó Baumann.

¿Tiene ahora el Schalke margen financiero para volver a fichar a Edin Dzeko?

Ahora parece que el recién ascendido también podrá contar en la máxima categoría con la experiencia del atacante. Según Sky, el acuerdo podría cerrarse ya en los próximos días. Lo que, al parecer, pudo favorecer el inminente avance es que, con Maximilian Wöber, llegado libre desde el Leeds United, el Schalke consiguió al central que buscaba por menos dinero de lo que habría costado en otras opciones para el eje de la defensa. Así, se habría generado un mayor margen financiero para poder volver a contratar a Dzeko.

Como informó recientemente Bild, el Schalke ofrece a Dzeko un salario base de 900.000 euros al año, que podría aumentar hasta 1,3 millones de euros con primas. De este modo, el veterano pasaría a estar entre los futbolistas mejor pagados de la plantilla de los azulones.

Getty Images

"Necesitamos carácter, líderes y personalidad. En la Bundesliga nos espera un gran desafío. Por eso hemos buscado exactamente esos perfiles, que representen eso dentro y fuera del campo. Aún llegará alguno que otro con personalidad", desveló el entrenador del Schalke, Miron Muslic, tras la victoria por 3-1 en el amistoso ante el Fagiano Okayama el sábado, esbozando además una sonrisa reveladora. ¿Una pista de que, entre los próximos fichajes anunciados, se refiere entre otros al querido por la afición Dzeko?

Edin Dzeko: ¿regreso a la liga de su eclosión?

Actualmente, el internacional bosnio sigue de vacaciones después de haber estado hasta principios de julio con su selección en el Mundial. En dieciseisavos de final, los bosnios cayeron ante el coanfitrión Estados Unidos (0-2).

Si Dzeko sigue vistiendo realmente la camiseta del Schalke, regresará a la liga en la que en su día vivió su irrupción internacional. En 2007, el delantero pasó del FK Teplice de la República Checa al VfL Wolfsburgo, se convirtió en uno de los mejores goleadores de la Bundesliga, fue campeón de Alemania con los Lobos en 2009 y máximo goleador un año después.

A comienzos de 2011, Dzeko fichó por el Manchester City por 37 millones de euros, y antes de llegar al Schalke vistió también las camisetas de otros clubes internacionales de renombre como la AS Roma, el Inter de Milán, el Fenerbahce y, más recientemente, la Florencia. Su primer partido de Bundesliga desde diciembre de 2010 podría disputarlo Dzeko el 30 de agosto, cuando el S04 visite al FC Augsburgo en la primera jornada. Seis días antes, el equipo de Muslic se medirá fuera de casa al Hallescher FC, de la Regionalliga, en la primera ronda de la Copa de Alemania.