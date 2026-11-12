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El ganador del Balón de Oro Harry Kane no ha descartado regresar al Tottenham Hotspur o fichar por otro equipo de la Premier League rival del club londinense, pese a haber renovado recientemente su contrato con el Bayern de Múnich. Además de hablar de su futuro a nivel de clubes, el capitán de Inglaterra se ha marcado como objetivo liderar a su país en el Mundial de 2030.

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El prolífico delantero aspira a prolongar su carrera

Kane firmó recientemente una ampliación de contrato que le mantendrá en el Allianz Arena hasta el verano de 2029, pero cree que no será el último contrato de su carrera. En declaraciones a talkSPORT Drive, ante los presentadores Andy Goldstein y Darren Bent, el delantero recalcó que no desea acortar su estancia en Baviera, donde su familia ya está asentada. Sin embargo, aún no sabe qué le espera cuando termine ese contrato.

El capitán de Inglaterra quiere seguir disputando grandes torneos

Siguiendo el ejemplo de veteranos como Lionel Messi, Luka Modric y Cristiano Ronaldo, que participarán en el Mundial de 2026 con edades cercanas a los 40 años o superiores, Kane apunta a la fase final de 2030 en España, Marruecos y Portugal: «Espero seguir ahí para entonces. Tendría 35 años, casi 36, pero creo que eso es bastante joven, sinceramente.

»Hay ejemplos de jugadores que siguen compitiendo al máximo nivel bien entrada la treintena y, mientras siga rindiendo y merezca mi sitio en el equipo, estaré aquí. Si marco 50, 60 o 70 goles por temporada con mi club, no hay razón para que no esté aquí ayudando a la selección.

»Mi mayor sueño es ganar un gran título con Inglaterra. He conseguido grandes cosas a lo largo de mi carrera, pero aún hay muchas más que quiero ganar. Creo que es bastante realista pensar que seguiré aquí para el Mundial dentro de cuatro años, pero, como sabemos, tenemos la Eurocopa en casa y ahí está puesta la atención».

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El referente del Bayern habla de un posible regreso a Inglaterra

Desde que dejó el Tottenham por 100 millones de libras en 2023, Kane ha marcado más de 150 goles y ha ganado dos títulos de la Bundesliga, además del Balón de Oro, aunque la Champions League todavía se le resiste.

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Preguntado por un posible regreso a Inglaterra, respondió: «Seré sincero, no estoy nada seguro. Cuando pienso en volver, no se trata solo del récord (ser el máximo goleador de la Premier League); hay cosas que aún no he conseguido. Pero estar fuera me ha abierto los ojos: he descubierto que hay un mundo enorme ahí fuera y creo que la gente valora más mi juego. Así que tendría que darse una situación perfecta para que volviera, y no veo cuál podría ser».

Ante la insistencia de Goldstein sobre si el regreso seguía siendo posible, respondió: «Algún día, todo es posible».

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Al preguntarle al final si volvería al Tottenham o ficharía por otro equipo de la máxima categoría, Kane negó con la cabeza y añadió: «Todas las preguntas difíciles llegan al final, antes de que me vaya. Quién sabe, no puedo decírtelo. El tiempo lo dirá».

La Eurocopa en casa, la prioridad

Con contrato con el Bayern hasta 2029, Kane dedicará las próximas temporadas a perseguir su primera Champions League en Múnich y a ampliar su palmarés nacional. En el ámbito internacional, el capitán de Inglaterra tiene como prioridad ganar un título en la próxima Eurocopa de 2028, que disputará en casa. Si mantiene su prolífico ritmo goleador, liderará después a Inglaterra en el Mundial de 2030 antes de decidir su próximo destino a nivel de clubes.