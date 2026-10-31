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James McClean, excapitán de la República de Irlanda y del Wrexham, ha expresado su deseo de subirse al ring de boxeo tras su reciente salida del Derry City, el club de su ciudad natal. El combativo extremo de 37 años quiere enfrentarse al personaje televisivo británico Joey Essex bajo el sello de Misfits, promotora de combates entre figuras de distintos ámbitos.

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El jugador libre apunta a debutar en el ring

McClean quedó libre el miércoles tras rescindir de mutuo acuerdo su contrato con el Derry, apenas unos meses después de regresar al club en enero. Aunque el internacional con 100 partidos no se ha retirado oficialmente del fútbol, su próxima competición podría llevarle a cambiar las botas por los guantes de boxeo. El veterano, que lleva años incorporando el boxeo a su rutina diaria de entrenamiento, quiere ponerse a prueba en el circuito de combates entre deportistas de distintas disciplinas.

La publicación de su autobiografía impulsa el reto

Conocido sobre todo por su estilo de juego sin concesiones durante sus etapas en la Premier League con el Sunderland y el West Bromwich Albion, este apasionado del boxeo de toda la vida lleva años entrenando con manoplas y sacos pesados, además de hacer combates de preparación, para mantenerse en forma física y mentalmente. Sin embargo, con su 38.º cumpleaños cada vez más cerca, empezar desde cero una carrera profesional en el boxeo queda descartado, lo que convierte al lucrativo circuito de Misfits y a un enfrentamiento con Essex en objetivos atractivos.

En declaraciones a Reuters tras la publicación de su autobiografía, 'The Walls', McClean explicó: «Los combates de preparación están muy bien, las manoplas están muy bien y los sacos están muy bien, pero solo hay una forma de saber lo bueno que soy, y es subir al ring. El boxeo es algo nuevo para mí, así que, por supuesto, quiero demostrarme algo a mí mismo porque no es algo en lo que haya destacado antes... Si eso es lo próximo, obviamente es emocionante.

»Estoy a punto de cumplir 38 años, así que empezar una carrera profesional en el boxeo y seguir ese camino desde cero no es viable para mí, dada mi edad y lo que tendría que hacer. El boxeo de influencers te da la oportunidad de pelear contra gente que no es boxeadora profesional y de ganar con un par de combates una cantidad considerable que probablemente la mayoría de los boxeadores profesionales no consiga en toda su carrera».

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Su etapa en el Wrexham le deja recuerdos imborrables

Antes de regresar a Irlanda del Norte a principios de año, McClean se acostumbró a estar bajo los focos durante su etapa en el Wrexham, propiedad de los copropietarios de Hollywood Ryan Reynolds y Rob McElhenney. Como capitán del club, tuvo una presencia destacada en la serie documental 'Welcome to Wrexham' y ayudó al equipo galés a encadenar ascensos hasta llegar al Championship.

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Al hablar de su vínculo con el club del Racecourse Ground y de la libertad que ha recuperado tras dejar el Derry, McClean añadió: «Si no vuelvo a dar una patada a un balón, consideraré que mi carrera futbolística terminó allí. Y qué manera de terminar. Soy de Derry, pero, por el vínculo que teníamos, considero a ese club una especie de hogar adoptivo. Es increíble.

»Ahora estoy contento, después de lo ocurrido en las últimas 24 horas, porque soy un hombre libre y, por primera vez en 20 años, me ilusiona lo que viene: puedo decidir qué quiero hacer y no estoy atado al fútbol ni a ninguna otra cosa».

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Su entrada en el ring podría llegar pronto

Libre de compromisos con un club por primera vez en dos décadas, McClean puede entablar negociaciones formales con los organizadores de Misfits para un posible enfrentamiento con Essex. Subir al ring permitiría al internacional con 100 partidos canalizar su conocida competitividad en una disciplina completamente distinta. Tanto si vuelve al terreno de juego como si se dedica de lleno a los deportes de combate, se espera que tome pronto una decisión sobre su próximo paso.