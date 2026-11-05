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Jobe Bellingham elogió la influencia del Muro Amarillo después de que el Borussia Dortmund se impusiera por 2-1 al Real Betis en la Liga de Campeones de la UEFA. Los goles de Fabio Silva y Konstantinos Karetsas dieron al Dortmund su tercera victoria en la fase de liga.

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El Dortmund supera por la mínima al Betis en un tenso duelo europeo

El Borussia Dortmund logró su tercera victoria en la fase de liga de la Champions League con un trabajado triunfo por 2-1 ante el Real Betis en el Signal Iduna Park. El equipo de Niko Kovac abrió el marcador al comienzo de la segunda parte por medio de Fabio Silva, antes de que Aitor Ruibal empatara para los visitantes.

Sin embargo, el suplente Konstantinos Karetsas, de 17 años, marcó el gol decisivo en el minuto 72 y aseguró los tres puntos.

La victoria tuvo un coste para el BVB, ya que el delantero Serhou Guirassy tuvo que abandonar el campo por una lesión en el pie antes de que se cumpliera la primera media hora.

Bellingham destaca el efecto mágico del Muro Amarillo

En la zona mixta tras el partido, Jobe Bellingham reflexionó sobre la mejoría del equipo en la segunda parte y elogió a la afición local por ayudar al BVB a conseguir la victoria. «Fue un partido difícil desde el principio. Sabíamos lo buenos que son, así que éramos conscientes del peligro que suponían, y jugaron realmente bien con el balón», explicó Bellingham.

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«Tienen jugadores con mucha calidad técnica. Pudimos estar a su altura y, en la segunda parte, fuimos mejorando cada vez más».

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«Sentimos que, con la ayuda del público, los sacamos del campo. Atacar hacia el Muro Amarillo es algo mágico para nosotros en la Champions League», añadió el inglés.

Veerman también elogia el ambiente del Signal Iduna Park

El centrocampista Joey Veerman también destacó el papel crucial de los 81.365 espectadores que llenaron el estadio para ayudar al Dortmund a superar un complicado encuentro ante el conjunto español. «Estoy muy contento. Tuvimos el partido bajo control durante setenta minutos. Fue una victoria merecida y un gran paso para nosotros», señaló Veerman.

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«Llevo tres meses en Dortmund. El ambiente de hoy ha vuelto a ser increíble», añadió el centrocampista.

Sus palabras pusieron de relieve lo difícil que es jugar en el Signal Iduna Park mientras el equipo de Kovac sigue ganando impulso en Europa.

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El Borussia Dortmund mantiene su buena posición en la Champions League

El resultado mantiene al Borussia Dortmund bien encaminado en la fase de liga de la Champions League, en la que sigue mostrando una gran eficacia de cara a portería.

Kovac queda ahora a la espera de novedades médicas sobre la lesión en el pie de Guirassy de cara a los próximos compromisos nacionales y continentales.

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El Dortmund tratará de aprovechar este impulso y su sólido historial en casa en su próximo partido europeo.