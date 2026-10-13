¡Algo increíble! La camiseta de Jordan vale más que los traspasos de la mayoría de los futbolistas

En el mercado del fútbol se pagan decenas de millones por fichar a estrellas capaces de marcar diferencias dentro del campo, pero la leyenda del baloncesto Michael Jordan ha logrado una cifra excepcional de otra naturaleza, después de que una camiseta que vistió en su última temporada con los Chicago Bulls fuera vendida por 14 millones de dólares, convirtiéndose en la pieza de coleccionismo más cara en la historia del baloncesto y superando el valor de mercado de varios futbolistas.

La camiseta corresponde a la temporada 1997-1998, conocida como "The Last Dance", y Jordan la llevó durante el segundo partido de las Finales de la NBA de 1998. Además, está firmada personalmente por él, lo que reforzó su valor histórico entre los coleccionistas de objetos deportivos.

Jordan anotó 37 puntos en aquel encuentro, siendo el máximo anotador del partido, antes de conducir a los Chicago Bulls a resolver la serie final ante los Utah Jazz por 4-2, logrando su sexto y último título de liga.

La leyenda estadounidense se llevó el premio al mejor jugador de las Finales en las seis ocasiones en las que se coronó campeón, por lo que aquella temporada sigue siendo uno de los capítulos más destacados de su trayectoria excepcional.

La venta se cerró por 14 millones de dólares mediante una operación privada organizada por la casa "Hunt Auctions", y el comprador fue Ron Ferman, un inversor inmobiliario residente en Miami.

Con esa cantidad, la camiseta batió el récord anterior de la pieza de coleccionismo más cara en la historia del baloncesto, que ostentaba una tarjeta deportiva con las imágenes de Jordan y Kobe Bryant de la temporada 2007-2008, después de ser vendida por 12,9 millones de dólares el año pasado.

El nuevo récord llegó apenas dos semanas después de la venta de otra camiseta de Jordan, que vistió durante el tercer partido de las Finales de 1998, por 12,3 millones de dólares, aunque esta última camiseta la superó gracias a su valor histórico y a la firma del jugador.

En el ámbito de los objetos deportivos en general, la camiseta de la leyenda del béisbol Babe Ruth, vinculada a su célebre momento conocido como "Called Shot" durante las Series Mundiales de 1932, sigue por delante de la de Jordan, después de venderse por 24,1 millones de dólares en 2024, lo que la mantiene como el recuerdo deportivo más caro subastado hasta la fecha.

David Hunt, presidente de la casa "Hunt Auctions", afirmó que el estatus de Jordan en el mercado del coleccionismo deportivo ha trascendido sus límites tradicionales para entrar en la categoría de activos raros y de élite, similares a las obras de arte icónicas, en una señal del valor excepcional que han alcanzado las piezas asociadas a las leyendas del deporte.