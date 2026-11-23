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El Bayern de Múnich se ha visto en el centro de una enorme polémica por la forma en que sus dirigentes están tratando al jugador Jamal Musiala.

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Según informa el diario Sport, las declaraciones públicas de Uli Hoeness, Karl-Heinz Rummenigge y Jan-Christian Dreesen, que pusieron en duda el futuro de Musiala tras sus problemas de salud, han desatado una oleada de críticas, hasta el punto de que Michael Franz, vicepresidente de la asociación de futbolistas alemanes, los ha acusado de un comportamiento cercano al acoso.

«Lo que están haciendo los dirigentes del Bayern de Múnich, y no me refiero a Kompany ni a Eberl, que se han comportado de manera ejemplar, me parece algo despreciable. Incluso tiene algo parecido al acoso», afirmó Michael Franz durante su intervención en el programa Doppelpass de Sport1.

El exfutbolista alemán considera inaceptable que los máximos dirigentes del club cuestionen públicamente la capacidad de Jamal Musiala para recuperar su mejor nivel y que relacionen sus problemas de salud con el elevado salario que percibe.

«Se puede debatir públicamente el rendimiento de un futbolista, pero no está bien hablar de su enfermedad y del salario que cobra en estas circunstancias. No debemos olvidar que Jamal Musiala ha hecho todo lo posible por volver», añadió.

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Franz fue aún más lejos al cuestionar los valores que defiende el Bayern de Múnich, famoso por su histórico lema «Mia san mia», una expresión del dialecto bávaro que significa aproximadamente «somos quienes somos».

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«Ya no vivimos según el lema Mia san mia, sino según el lema Mia san Money. El dinero se ha vuelto más importante que la persona, y eso es algo inaceptable», sentenció.

El dirigente sindical recordó que Musiala, de 23 años, habló con franqueza de sus problemas neurológicos al inicio de la temporada, y consideró muy grave que esa transparencia termine perjudicando al jugador.

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Stefan Effenberg, excapitán del Bayern de Múnich y uno de los futbolistas más destacados de la historia del club, también arremetió contra la directiva.

«Un jugador lesionado debe recibir apoyo y protección. En todos los aspectos, y sobre todo ante los medios de comunicación. Y si sufre una enfermedad, hay que protegerlo todavía más», declaró.

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Effenberg calificó de catastrófica la comunicación del Bayern de Múnich y pidió a los dirigentes del club que rectificaran su postura: «Estamos hablando de una persona que sufre una enfermedad. Lo que yo esperaba es que los máximos dirigentes del club pidieran disculpas».

Franz también recordó el caso de Sebastian Deisler, uno de los mayores talentos del fútbol alemán a principios de este siglo, que sufrió problemas de salud mental durante su etapa en el Bayern de Múnich antes de que su carrera terminara prematuramente con su retirada del fútbol.

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«Estamos hablando de un ser humano. Son tres de las personalidades más influyentes del fútbol alemán y están exponiendo a este chico ante todo el mundo de esta manera», lamentó.

La polémica estalló cuando Hoeness, Rummenigge y Dreesen expresaron públicamente sus dudas sobre la recuperación de Musiala, que atraviesa un momento complicado tras sufrir problemas físicos y neurológicos.

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Hoeness se preguntó si el internacional alemán será capaz algún día de recuperar el nivel que había alcanzado antes de caer enfermo. Rummenigge, por su parte, dudó de que pueda volver a ser el de antes y planteó la necesidad de revisar las condiciones económicas de su contrato.

Estas declaraciones han abierto un amplio debate en Alemania sobre los límites que deben respetar las exigencias deportivas y económicas de los clubes cuando uno de sus jugadores atraviesa problemas de salud.