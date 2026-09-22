«En realidad, pasa en casi todos los partidos que nos gritamos alguna vez», había revelado recientemente Waldemar Anton. Pero eso no supone un gran problema ni para él ni para Serhou Guirassy, al fin y al cabo ambos se conocen desde hace «tanto tiempo que también podemos decirnos las cosas en el campo, aunque a veces quizá se nos vaya un poco de las manos», dijo el defensa del Borussia Dortmund.

El sábado por la noche, en la victoria por 1-0 contra el VfB Stuttgart, Anton habría vuelto a tener motivos para cantarle las cuarenta a Guirassy. El delantero tardó demasiado en abandonar el campo cuando fue sustituido en el minuto 74, de modo que, de acuerdo con las nuevas reglas, el revulsivo Fabio Silva tuvo que esperar 60 segundos antes de poder entrar al terreno de juego. El BVB actuó en inferioridad numérica durante ese breve lapso y el entrenador Niko Kovac reaccionó muy molesto ante la parsimonia de Guirassy.

Así, Anton pudo seguir centrándose en su trabajo principal. En casa de su exclub, donde los aficionados lo silban con vehemencia de forma tradicional en cada contacto con el balón por su repentino cambio al Dortmund hace dos años, el jugador de 30 años también tuvo bastante trabajo. Pero, una vez más, ni él ni su equipo pudieron ser superados.

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Waldemar Anton tiene una enorme cuota de responsabilidad en la mejoría del BVB

Desde que Kovac se hizo cargo del equipo, a los jugadores defensivos del Borussia no les falta precisamente trabajo atrás. Pero el técnico ha perfeccionado casi por completo esa virtud en su plantilla. Ya el año pasado, el BVB tuvo la mejor defensa de la liga con 34 goles encajados. Y también ahora, después de cuatro jornadas en las que el conjunto de Westfalia dejó su portería a cero tres veces, vuelve a estar arriba junto al Bayern y con dos goles encajados.

Si se desglosa esta evolución en rendimientos individuales, Anton tiene sin duda una parte enorme en ella. Tras una primera temporada bastante complicada, en la que por culpa de dos desgarros musculares sufridos prácticamente de manera consecutiva estuvo de baja durante más tiempo por primera vez en su carrera, Anton se ha convertido en una «constante total» en el BVB, como ya dijo Kovac sobre él hace meses.

El técnico no deja pasar ninguna oportunidad para hablar maravillas de su pupilo, a quien denominaciones como «jefe de la defensa» no le agradan. Más recientemente, antes del estreno en la Champions League contra el Villarreal, Kovac dijo sobre Anton: «Es un líder. Uno que da un paso al frente. Piensa, come, duerme, bebe fútbol 24/7. Uno que apoya a sus compañeros, que nunca se rinde y que lo da todo por el equipo: un ejemplo».

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¿Cuántas veces fue Waldemar Anton titular con el BVB en 2025/26?

Ya el año pasado, Anton firmó una temporada excelente y rindió con más solidez defensiva que su compañero Nico Schlotterbeck, que a principios de este año, igual que en este, estuvo lesionado. El «Ironman» (Kovac sobre Anton) lo hizo con una fiabilidad y una constancia muy altas, algo que también se reflejó en los números puros: solo en tres de 47 partidos oficiales Anton no estuvo disponible en 2025/26. En liga y copa disputó los 35 encuentros completos.

Debido a su participación en el Mundial con Alemania, Anton fue uno de los jugadores del Dortmund con menos tiempo de preparación antes del inicio de la nueva temporada. Sin embargo, el internacional en 15 ocasiones no perdió demasiado. Más bien, Anton retomó desde entonces exactamente donde lo había dejado: en un estado de forma absolutamente top.

Lo que hace tan valioso a Anton, además de su disponibilidad constante, es que lidera con valores como la disciplina, la mentalidad y la capacidad de sufrimiento. Anton juega sin adornos, defiende con tenacidad y contundencia y es un luchador como pocos. Su anticipación se ha convertido en una cualidad sobresaliente. Desde Mats Hummels, nadie había defendido en el BVB hacia adelante con tanta inteligencia y éxito como Anton.

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Waldemar Anton es actualmente el mejor central alemán

Eso también se refleja en las estadísticas: Anton está entre los mejores jugadores de la liga en porcentaje de duelos ganados, duelos aéreos ganados, balones interceptados y despejados. Es indispensable para la solidez del Dortmund y, por tanto, se ha convertido en una de las caras del crecimiento bajo Kovac. Teniendo en cuenta su fuerte inicio de temporada y el estado de forma en el que se encuentra, en estos momentos no hay ningún central alemán mejor que Anton.

Por eso resultaría desconcertante que no asumiera un papel decisivo en el nuevo comienzo de la selección nacional. Al igual que predica Kovac, el seleccionador Jürgen Klopp promueve un fútbol que desarrolla sus fortalezas a partir de una defensa muy firme. Anton tiene muchísima experiencia, está al máximo nivel tanto física como mentalmente, es un gran director de la línea defensiva y un apoyo importante para los jugadores jóvenes; en el fondo, todas ellas son cualidades esenciales para la visión de Klopp sobre el futuro equipo de la DFB.

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¿Qué papel jugará Waldemar Anton en la DFB con Jürgen Klopp?

El inconveniente deportivo de Anton en la selección alemana podría ser a largo plazo, quizá, el potente pie izquierdo y los magníficos pases diagonales en la salida de balón, que hacen que Schlotterbeck esté un punto más predestinado. Pero, ¿de verdad hace falta decir obligatoriamente que Jonathan Tah, del Bayern, sigue siendo el central número uno indiscutible?

Lo que está claro es que del propio Anton difícilmente se puede esperar mucha promoción personal. Anton es «muy tranquilo, muy modesto, muy humilde», había dicho Kovac en una ocasión: «Dejar de lado su propio ego y poner al equipo en primer plano, simplemente sensacional». El tiempo dirá cómo evoluciona la situación competitiva para Anton en la selección alemana. En el BVB, actual líder de la liga, en cualquier caso ya no tiene que enfrentarse a ninguna.

Waldemar Anton: sus datos de rendimiento en el BVB