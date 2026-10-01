Eso llevó a Steven Pawlowicz, aficionado del DFB desde hace muchos años, a contrarrestarlo con sus propios gritos de "Adeyemi". Su apoyo al jugador del Barcelona se escuchó claramente a través de los micrófonos de ambiente de la ARD .

Tras el partido, Pawlowicz llamó primero la atención sobre los incidentes en una publicación de Instagram. Después, el joven de 32 años explicó a Bild y Frankenpost el trasfondo de sus gritos: "En el primer minuto llegaron desde la tercera fila detrás de nosotros insultos salvajes dirigidos a los jugadores alemanes, al principio sobre todo contra jugadores del Bayern. Insultos que luego derivaron también hacia el aspecto físico", relató Pawlowicz.

Escándalo en la grada: además de las estrellas del DFB, también fueron insultados aficionados

Pero, al parecer, no se quedó en ataques verbales contra los internacionales. Otros espectadores también habrían sido insultados gravemente e incluso amenazados con violencia. "También se insultó de forma salvaje a otros espectadores e incluso se les amenazó con violencia con gritos como '¡Ven aquí!' o '¿Qué quieres en realidad?'. Se lo comunicamos de inmediato al personal de seguridad. Pero no hubo ninguna reacción, solo un encogimiento de hombros".

Pawlowicz decidió entonces contrarrestar los insultos con gritos positivos. "Cada vez que ellos gritaban algo desagradable, yo gritaba algo positivo, pero más fuerte", explicó. No esperaba que sus gritos llegaran hasta el micrófono de la televisión: "No tenía ni idea de que se me oyera. En el estadio no había nada de cobertura. Los griegos también hacían tanto ruido que estoy realmente sorprendido de que se me pudiera escuchar tan bien".

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Para Pawlowicz, la situación fue inusual. "Nunca había vivido algo así en partidos internacionales. Los partidos de Alemania suelen ser súper tranquilos, no se pueden comparar con los de la Bundesliga. Un ambiente súper pacífico, da igual si es contra Italia o Finlandia. Pero siempre hay alborotadores".

En lo deportivo, la derrota también metió presión a la selección alemana. El 0-1 contra Grecia fue al mismo tiempo la primera derrota en la era de Jürgen Klopp como seleccionador alemán. Klopp sigue así a la espera de su primera victoria, después de que su debut terminara con un 1-1. El jueves tendrá la próxima oportunidad contra Serbia.