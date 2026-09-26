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Oliver Maywurm
Traducido por

¡Algo así no le ocurría a Inglaterra desde hace casi 70 años! Lamine Yamal deja en shock a Wembley y a Thomas Tuchel

UEFA Nations League A
Inglaterra vs España
Inglaterra
España
L. Yamal

Lamine Yamal logró un gol histórico el sábado por la noche en el partido de España de la Nations League en Inglaterra.

La estrella ofensiva del FC Barcelona adelantó al campeón del mundo en Wembley ya en el minuto 2. Según el proveedor de datos Opta, fue el gol más tempranero encajado por Inglaterra en el prestigioso estadio nacional desde hace casi 70 años.

De hecho, Inglaterra solo recibió un gol aún más temprano en Wembley en dos ocasiones a lo largo de toda su historia en partidos internacionales: en 1953, Hungría marcó ya en el minuto 1, y lo mismo lograron después los escoceses en 1957, es decir, hace 69 años.

Yamal aprovechó en su tanto tempranero un grave despiste del central inglés Marc Guehi (Manchester City). Este perdió el balón con bastante descuido siendo el último hombre ante la estrella del Barça, tras lo cual Yamal irrumpió con decisión en el área y, pese a la presión de Guehi, definió con sangre fría ante el portero inglés James Trafford para marcar el 1-0 de España.

¿Cómo ha arrancado Lamine Yamal la nueva temporada con el FC Barcelona?

Para Yamal fue la continuación de su sobresaliente inicio de temporada en el club. En sus ocho partidos oficiales disputados hasta ahora con el Barcelona, el joven de 19 años suma ya ocho goles y seis asistencias en 2026/27. Con España, mientras tanto, fue su octavo gol en su 34º partido internacional.

England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images

El gran objetivo de la Furia Roja: hacer lo mismo que la anterior generación dorada de Xavi, Andrés Iniesta y compañía, que entre 2008 y 2012 ganó tres grandes torneos seguidos (Eurocopa 2008, Mundial 2010, Eurocopa 2012). Yamal y compañía podrían, tras los títulos de la Eurocopa 2024 y el Mundial 2026, lograr la misma hazaña en la próxima Eurocopa, que se celebrará en 2028 en Gran Bretaña e Irlanda.

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