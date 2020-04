Alfredo Morelos hará una millonaria donación en Colombia por el COVID19

Una verdadera millonada será la que entregue el delantero Alfredo Morelos al país para ayudar a familias vulnerables durante el cese de actividades a la que se ha visto obligada el país para contener la pandemia del COVID-19

Según Michael Gorman, de la empresa World in Motion, Morelos prometió 75.000 libras esterlinas para esta causa, es decir, más de 370 millones de pesos colombianos. World in Motion es una agencia inglesa de representantes de jugadores de fútbol y Gorman un agente cercano al jugador tal y como consta en varias publicaciones de su cuenta en Twitter.

Pese a no especificar la vía para entregar los recursos, se prevé que sea a través de la Fundación Alfredo Morelos.

Client @morelos2106 has pledged £75,000 to help underprivileged families in during the pandemic.



Alfredo has donated over £300,000 to his @Fundacionalfre2 and other charitable groups in the past year. #ProyectoColombia