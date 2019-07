Alfredo Arias no tiene ninguna duda con el arco de la U: "De Paul es el titular"

El charrúa no le siguió el juego a la barra laica, aunque aceptó que pidan por un ídolo como Herrera, y aseguró que al Tuto lo avalan los resultados.

Aparte de los goles de Nicolás Guerra, el partido de Universidad de Chile contra Temuco estuvo marcado por la campaña y cánticos que realizó un sector de la hinchada azul a favor de Johnny Herrera y, por defecto, en contra de la titularidad de un Fernando de Paul que está sólido. Pero Alfredo Arias no se inmutó y lo mantendrá en el once.

"Lo ha hecho bien, ha atajado los siete partidos en que estamos invictos, lleva dos partidos con el arco en cero, después me preguntan si va a seguir, y de no mediar lesión, De Paul es el titular hoy día", sentenció el adiestrador. "Tengo que tomar deciones técnicas y la mía es una y se verá avalada por los resultados o no, imagínense que si uno armara el equipo por lo que canta la gente a veces, nos quedaríamos sin jugadores en la cancha o tendríamos que jugar con 18", agregó en esa línea.

Próximo desafío: Palestino

"Me parece normal que a un ídolo de la institución y un emblema como lo ha sido Johnny Herrera en la U. de , la hinchada y la gente lo quiera apoyar y le quiera dar esa voz de respaldo para que no renuncie a nada y para que siga entrenando para ganarse un puesto, pero hay roles, y el mío es de DT", fue otra de las frases del uruguayo de pasado en Emelec y Bolívar.

"Tiene una capacidad diferente a la que uno ve en jugadores normales. Será un aporte muy bueno si mantiene el crecimiento y su aprendizaje", culminó sobre el goleador de la jornada, un Guerra que no anotaba desde marzo y concretó su primer doblete como profesional.