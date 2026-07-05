Alfonso Davies: La decisión de no jugar contra Marruecos fue mía

Alfonso Davies, estrella de Canadá, decidió no jugar el último partido del Mundial, perdido 3-0 ante Marruecos en octavos.

El lateral izquierdo del Bayern de Múnich y capitán canadiense explicó que, tras sentir molestias en el entrenamiento del viernes, entendió que no se había recuperado del todo de la lesión de muslo con la que llegó al Mundial.

Tras el partido, declaró en la zona mixta: «Hablé con el seleccionador, Jesse Marsch, me preguntó si estaba al 100 % y le respondí: “No”».

Y añadió: «Queremos jugadores al 100 % en el campo. Sentí que aún no estaba ahí, así que decidí quedarme en el banquillo y dar oportunidad a quienes sí podían darlo todo por su país».

Así, Davis cerró su segunda Copa del Mundo con solo 15 minutos en cancha, ingresando ante Sudáfrica en los dieciseisavos.

Aunque el técnico Jesse Marsch lo había anunciado como disponible, el jugador de 25 años se quedó en el banquillo.

Davies hizo un breve sprint entre los dos tiempos, pero no se calentó con los suplentes durante el partido.

Davies solo ha jugado un partido con Canadá desde marzo de 2025, pues ha sufrido varias lesiones, entre ellas la rotura del ligamento cruzado y múltiples problemas en los isquiotibiales, que le han pesado en el partido más importante de la historia del fútbol masculino canadiense.

Davies añadió: «Es una lesión con la que no puedes correr ningún riesgo... Con mi historial de lesiones en los isquiotibiales —tres en los últimos tres o cuatro meses—, es un tema delicado. Mi juego se basa en la velocidad; si no estás al 100 %, es difícil darlo todo».

Concluyó: «Cada vez que salgo al campo quiero darlo todo, jugar libre y sin lesiones, pero ahora es difícil; ha sido duro ver el partido desde el banquillo sabiendo que no estoy al 100 %».