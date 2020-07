Alexis Zárate, detenido: deberá cumplir su condena en prisión

El ex-Independiente fue detenido este viernes. Comenzará a cumplir la condena de seis años y medio en prisión.

El Tribunal Oral en lo Criminal 1 condenó en septiembre de 2017 a Alexis Zárate a seis años y medio de prisión por haber violado a Giuliana Peralta en 2014, pero no fue detenido en ese entonces porque la sentencia en su contra no estaba firme. Hasta hoy, que quedó a un paso de empezar a cumplir su condena en la cárcel.

La Suprema Corte de la Provincia de buenos Aires desestimó por "inadmisible" un recurso extraordinario que había presentado la defensa del exfutbolista de Independiente para intentar llegar a la Corte Nacional para que se revea la condena. Luego de la orden de detención emitida por el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Lomas de Zamora, Zárate fue detenido.



La última opción para el jugador surgido del Rojo es recurrir en queja a la Corte Suprema de Justicia. No obstante, según declaraciones -recogidas por Télam- de Raquel Hermida Leyenda, abogada de la joven abusada, "con este fallo, terminó el proceso" ya que "la queja ante la Corte no tiene efectos suspensivos sobre la condena, es decir que el tribunal no tiene otra opción de ordenar la detención del condenado".

El ex-Temperley fue condenado por el delito de abuso sexual con acceso carnal; la víctima era la novia de su excompañero en Independiente Martín Benítez, actual jugador del Vasco da Gama de .