Alexis Vega confirmó platicas con un equipo en Europa que tiene mexicanos

El delantero del Rebaño aseguró que su buen desempeño no ha sido ignorado en el Viejo Continente.

Previo a la suspensión del Clausura 2020 por el coronavirus, uno de los jugadores más regulares de había sido Alexis Vega. El joven delantero de 22 años se había hecho presente con dos goles ante Juárez y , formando una dupla interesante con José Juan Macías.

Desde hace algún tiempo se ha especulado que el exToluca estaría siendo seguido por equipos del Viejo Continente, pero en entrevista con TUDN confirmó estos acercamientos e incluso dio algunas pistas de su próximo destino profesional.

“Lo tengo en mente, trabajo día a día con eso, me gusta , , . Claro que ha habido acercamientos, pero no quiero adelantarme, me sigo concentrando en Chivas", aseguró un honesto Alexis Ernesto.

Incluso, Vega jugó un poco y confesó dos posibles equipos en los que podría jugar: “Hay dos que tres propuestas, todavía estamos platicando con ellos. Lainez con Guardado ( ), Corona con Herrera (Porto), por ahí".

Hace algunas semanas, José Luis Higuera comentó que en 2019, el Deportivo Guadalajara pagó seis millones de dólares al para asegurar la contratación del originario de la Ciudad de . ¿Qué precio sería prudente para traspasarlo a Europa?