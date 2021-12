Alexis Sánchez y Arturo Vidal terminan de conquistar una Roma dominada

Para seguirle la pista a la suerte del Napoli y el Milan, los de mejor ubicación en la tabla de la Serie A, el Inter cumplió con su tarea de ganarle a la Roma en la capital y, merced a una goleada feroz que entregaba una inmejorable tranquilidad en el marcador (3-0), la dupla chilena compuesta por Alexis Sánchez y Arturo Vidal tuvo la chance de mostrarsepor más de media hora, poco más de lo que habitualmente le ofrece Simone Inzaghi.

El resumen de Roma 0-3 Inter

Se resolvió todo muy temprano en el Olímpico por el gol olímpico de Hakan Calhanoglu, el mismo que se abrió paso en la izquierda del ataque para el tanto de Edin Dzeko. Bastoni, el mismo que cedió para el turco en el 2-0, lo vio a Denzel Dumfries bien ubicado en el segundo palo, y tras un lapso no había mucho más que discutir de parte de la Loba, que con Mourinho a la cabeza clausuró sus líneas y apostó por aguantar. El resultado no se movería, pero sí irrumpirían los dos ex Colo Colo.

El Rey auxilió como líbero cuando los stoppers se mandaron al ataque, aportó con sorpresivos pases largos -y los cortos los dio todos bien-, dos entradas defensivas superadas y ganó la mayoría de los duelos en los que se vio envuelto. Con libertades para avanzar y retroceder, le traspasó tranquilidad al siempre seguro Marcelo Brozovic y permitió que Barella llegue fresco al Bernabéu. En aquellos 30', Inter sostuvo la presión y el dominio de la pelota en cada acción.

¿Cómo ha sido la campaña del Rey y el Niño Maravilla?

El caso del tocopillano fue un tanto más dramático, puesto que pese a demostrar sus cualidades para arrastrar marcas e imponerse en el mano a mano, le quedaron escasas ocasiones para percutar y/o influir en la meta de Rui Patricio, que no recibió ni un tiro directo en su marco en el complemento. Cuando impactó el balón, al juntarse con Dumfries, amagaron su opción.

A Vidal y a Sánchez les tocó entrar a valerse en un duelo 100% resuelto. Y con el profesionalismo por delante, aprobaron a días de Real Madrid, el desafío de más peso y esperado con mayor ansiedad en las huestes del Nerazzurri que volvió a cumplir a nivel doméstico.