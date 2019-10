Alexis Sánchez se reencuentra con Juan Guillermo Cuadrado previo al Colombia-Chile

Ambos jugadores llegaron a España de cara al duelo amistoso de este sábado. "Queremos defender el prestigio que nos hemos ganado", avisó el cafetero.

Después de perderse el partido contra la por suspensión, Alexis Sánchez llegó a Alicante para unirse a los trabajos de la Selección chilena en la antesala a los cruces amistosos ante y Guinea, programados para el 12 y 15 de octubre, respectivamente.

Y en su arribo a , el atacante del coincidió en el terminal aéreo con Juan Guillermo Cuadrado, con quien compartió vestuario en su paso por el , durante los años 2009 y 2011. Lejos de la rivalidad que tendrán este sábado en el estadio José Rico Pérez, ambos futbolistas retrataron el momento en sus redes sociales.

El artículo sigue a continuación

Cabe destacar que en su llegada, el jugador de la Vecchia Signora anticipó el cruce declarando que "para nosotros no existen los partidos amistosos, nosotros queremos defender el prestigio que nos hemos ganado con el pasar de los años. La gente que no conoce cree que estos partidos son fáciles, pero la verdad no lo son. Estos equipos tienen características diferentes y te pueden hacer daño en cualquier momento".

"Para nosotros no hay partidos amistosos, queremos seguir defendiendo el prestigio que hemos ganado" Juan Guillermo Cuadrado.#SantaFeRuge pic.twitter.com/w4D1kMrhTC — Kick Off (@KickOffWIN) October 7, 2019

Pero también habló de su nueva posición en el equipo de Maurizio Sarri, como lateral derecho. "Cuando uno es lateral en lo primero que tiene que pensar es en la parte defensiva porque es lo más importante. Es difícil atacar y defender bien, por eso todo depende de las características que tenga cada jugador", cerró.