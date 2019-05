Alexis Sánchez se confiesa: “Me ha tocado estar en momentos difíciles que a veces la gente no se entera”

El atacante de Manchester United reflexionó sobre su carrera a horas del avant premiere de "Mi Amigo Alexis", el film inspirado en su historia.

A horas del avant premiere de la película “Mi amigo Alexis”, el atacante Alexis Sánchez se confesó y habló de la forma en cómo su vida se verá reflejada en el film que se estrena el próximo 30 de mayo en todas las salas de cine del país.

"La vida es complicadísima. Me ha tocado estar solo en momentos difíciles que a veces la gente no se entera, así como ustedes también han estado solos, con momentos difíciles y complicados. Pero hay que aprender a sacar lo mejor de cada problema y lo he hecho en mi vida como futbolista", comenzó diciendo el delantero de .

En la misma línea, el máximo artillero de La Roja agregó que "me ha tocado estar sólo en mi país luchando, y también vine acá a y ganamos una para todo un país hermoso. Todo es sacrificio, esfuerzo, perseverancia y creo que la película lo dice, ya que te enseña a luchar y salir adelante. Para eso estamos y vivimos".

Asimismo, reflexionó sobre el camino recorrido para alcanzar el éxito. "No es fácil estar donde todo el mundo te mira, te apunta y se queja. Cuando estoy acá en Chile me siento como en casa, gracias al apoyo de la gente y de la familia. Espero volver a jugar otra Copa América y dejar a Chile en lo más alto posible", dijo.

La película, dirigida por el cineasta Alejandro Fernández Almendras, y coproducida por Vibra Marketing y Fabula, relata la historia de Tito (Luciano González), un niño de 11 años que sueña con ir a la universidad y estudiar Arquitectura. Pero su gran talento con el balón harán que su padre, quien fue futbolista profesional, lo obligue a salir del colegio para que se dedique a jugar fútbol. Es ahí cuando conoce al Niño Maravilla, quien lo ayudará para que persista en sus sueños. "Esta película se trata de la enseñanza a los niños, del sacrificio, de la familia. Creo que esta cinta representa todo eso", cerró.