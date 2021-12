Alexis Sánchez recupera terreno en Inter: “En el último mes, ha sido un placer verlo jugar”

El Inter de Milán cerró este 2021 como 'Campeón de invierno' en la Serie A al rematar con 46 unidades, cuatro más que su escolta: AC Milan. De 19 compromisos disputados ganó en 14 oportunidades, siete de los últimos de manera consecutiva. Además, en los últimos seis cruces marcó 17 dianas y no vio vulnerada su portería. De hecho, fue el elenco que más conquistas festejó en el certamen italiano (49) y el segundo que menos recibió (15).

Y en medio de este momento, Alexis Sánchez volvió a tomar protagonismo en la escuadra que dirige Simone Inzaghi. El atacante chileno, que ha participado en 12 duelos este curso, se hizo con dos conquistas en dos partidos en fila (Cagliari y Salernitana) y en el último, frente al Torino, destacó con su actuación donde estuvo cerca de convertir ingresando desde la banca de suplentes. En total, el Niño Maravilla cerró el año con tres goles y misma cantidad de asistencias en todas las competencias (16 juegos).

En ese sentido, el técnico de los lombardos salió a respaldar su aporte pese a los rumores de una posible partida del Giuseppe Meazza. Es más, manifestó su conformidad con el crecimiento del nacido en Tocopilla y señaló que espera contar con él en 2022.

En diálogo con La Gazzetta dello Sport, el ex delantero de la Lazio no se guardó elogios para el máximo artillero de La Roja y sostuvo: “En el último mes ha sido un placer alinearlo y verlo jugar. Con él he hablado, pero no hacía falta que lo conociera, y solo necesita tener buena salud”, dijo. "Este es el Sánchez que queremos tener", añadió.

Consultado sobre la variedad ofensiva que ofrece el Nerazzurri, con Lautaro Martínez, Edin Džeko, Joaquín Correa y el chileno, el DT interista agregó: "Soy afortunado de tener estos cuatro atacantes, quiero mantenerlos todos".

Cabe recordar que hace unos días la prensa hispana aseguró que el exArsenal podría retornar al Barcelona en una operación que involucra a Luuk de Jong cedido a préstamo por Sevilla, club propietario de su carta. Sin embargo, para el entrenador del Barça, Xavi Hernández, el elegido para reforzar el plantel sería Ferrán Torres.