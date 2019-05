Alexis Sánchez no garantizó su presencia en Copa América: “Espero llegar”

El atacante puso en duda su participación en Brasil. Además, se refirió a su futuro en Manchester United abriendo la puerta a una posible salida.

Este lunes se realizó la Avant Premiere de la película "Mi amigo Alexis", cita a la que acudieron múltiples personalidades del espectáculo y el deporte, donde destacaron los futbolistas Claudio Bravo y Marcelo Díaz.

Y tras presenciar la cinta, el atacante Alexis Sánchez confirmó los dichos de Reinaldo Rueda: su participación en la , en , no está asegurada. “Estoy mejorándome del tobillo… espero llegar”, dijo el hombre del quien fue convocado junto a 22 jugadores para el certamen donde La Roja enfrentará a , y .

“Aquí estos días son importantes para la rehabilitación de mi pierna”, complementó, reiterando sus deseos que el representativo nacional se consagre campeón, porque “es lo que queremos todos”.

El artículo sigue a continuación

Por otra parte, se refirió a su situación en los Diablos Rojos abriendo la puerta a una posible salida del equipo de Old Trafford. Y es que el Niño Maravilla, según la prensa italiana, tiene ofertas tanto del como de la para la próxima temporada. "Por ahora estoy en Manchester, después me sentaré y veré que sucede. Me presentaré y veré qué haré", afirmó.

Finalmente, habló sobre su film, el que llegará a las salas de cine el próximo 30 de mayo. "Vi la película y me pareció linda. Al principio es entretenida, pero después se pone más seria. Me gustaría actuar por más tiempo y hacerlo con más seriedad", cerró.