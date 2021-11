Alexis Sánchez, lesionado: Qué tiene, cuánto tiempo estará de baja y qué partidos se pierde con Inter

La preocupación se instaló en Inter de Milán. Y es que Alexis Sánchez, que debió ser reemplazado en el minuto 36 por una molestia muscular en el partido entre Chile y Ecuador por las Eliminatorias, vuelve lesionado a Italia por cuarta vez luego de defender al combinado que dirige Martín Lasarte.

Y es que antes de incorporarse al equipo de Simone Inzaghi, la prensa de la península detalla que el chileno se sometió a los exámenes médicos de rigor dando como resultado un resentimiento en los flexores de la pierna derecha. Esta lesión obligaría al goleador histórico de La Roja a estar al menos unos 15 días fuera de las canchas, por lo que se perdería cuatro duelos con el cuadro lombardo entre la Serie A y la Champions League.

Ante esta situación, La Gazzetta dello Sport se fue en picada en contra del nacido en Tocopilla apuntando al alto costo que le trae al club la nueva baja del ex Arsenal.

“Nueva lesión de Alexis Sánchez y nuevos indicios de despedida anticipada del Inter tras un verano pasado en la balanza. Esta es la séptima parada forzada del chileno en los últimos dos años y tres meses. Es decir, desde que vistió la camiseta nerazzurri, inevitablemente vuelve a proponer las dudas habituales sobre su fragilidad física”, escribió el matutino.

Y luego, el mismo portal destacó que "la relación entre salario y minutos jugados sólo es superada por la del jugador de la Juventus Ramsey, que recibe 35.000 euros por cada minuto sobre el terreno de juego. En el caso del 'Niño Maravilla', son 16.000".

QUÉ PARTIDOS SE PERDERÁ ALEXIS SÁNCHEZ

De partida el también ex Barcelona no podrá ver acción en el cruce de este domingo frente al Napoli, duelo importante en la disputa por la punta del Calcio. Tampoco dirá presente en el vital desafío ante el Shakhtar Donetsk por la quinta fecha de la fase de grupos de la Liga de Campeones, donde su escuadra marcha en el segundo casillero de la Zona D, solo por detrás del Real Madrid. Asimismo, no estará en los cruces ante el Venezia y Spezia, mientras que queda en duda su participación para el versus frente a la Roma y la visita frente a los Merengues, del próximo 7 de diciembre.

21/11/21 - 14:00 Inter - Napoli Serie A 24/11/21 - 14:45 Inter - Shakhtar Champions League 27/11/21 - 16:45 Venezia - Inter Serie A 01/12/21 - 14:30 Inter - Spezia Serie A 04/12/21 - 14:00 Roma - Inter Serie A 07/12/21 - 17:00 Real Madrid - Inter Champions League

LOS NÚMEROS DE ALEXIS EN INTER

SERIE A

CHAMPIONS LEAGUE