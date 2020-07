Alexis Sánchez genera peligro pero quince minutos no le son suficientes

El tocopillano entró justo después del empate de Juwara a pararse unos metros por detrás de la dupla Lautaro - Lukaku, respaldada pese al presente.

Alexis Sánchez entró en el 75' para destrabar el Inter - Bologna. Sorprendentemente, Antonio Conte apenas le dio quince minutos luego de que el chileno le respondiera a su confianza de mitad a semana con una solvente actuación ante el Brescia, duelo en el que dio dos asistencias e incluso volvió al gol. En esta ocasión, poco pudo hacer frente a un Rossoblú que despertó tarde pero a tiempo y se llevó los puntos para seguir soñando con Europa. Si bien el 7 fue una sensación constante de peligro, no alcanzó a materializar sus llegadas en el Meazza.

De todas maneras, Alexis fue Alexis. Pese a que entró con el semblante de decepción por su escasa participación, y que Juwara acababa de romper la ventaja interista (Lukaku abrió la cuenta), se ubicó por detrás del belga y Lautaro Martínez para demostrar su valía en reemplazo de Eriksen. Sus movimientos lo hicieron provocar un tiro libre, por la falta de Juwara, y una cesión para Lautaro, que percutó hacia un costado desde fuera del área. Y su intención por finiquitar lo llevó a rematar tres veces frente a Lukasz Skorupski.

Eso sí, el Maravilla no estuvo preciso. Desde distancia su primer disparo se perdió por un costado, tras la arremetida de D'Ambrosio quedó en inmejorable posición pero volvió a darle desviado y luego de llevarse la marca de Svanberg se encontró con un Skorupski fenomenal, que triunfó en el mano a mano pese al derechazo a colocar del ex . En esa ocasión lo asistió Lukaku, con un pase ajustado en pleno ingreso a zona de finalización de parte del chileno, que chocó con el reloj y perdió puntos que ahora sí lo alejan de toda posibilidad de enredar a (distancia de once).

Gary Medel no estuvo por un estado febril y sus compañeros cumplieron: ganar los metió en el top ten y les maduró la posibilidad de entrar a la próxima , que miran cada vez de más cerca.

