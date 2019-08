Alexis Sánchez fue oficializado como nuevo jugador del Inter de Milán

Luego de varios días de negociaciones, finalmente se definió el futuro de Alexis Sánchez. El ahora exatacante de fue oficializado como nuevo refuerzo de , en calidad de préstamo hasta junio del 2020.

We can confirm that Alexis Sanchez joins Inter Milan on loan until 30 June 2020. We wish @Alexis_Sanchez the best of luck in Italy. pic.twitter.com/DdcRQRoEMk