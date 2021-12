En las últimas horas surgió el rumor de un posible retorno de Alexis Sánchez a River, vigente campeón de la Liga Profesional.

Según aseguró la prensa de Italia, el Nerazzuri habría fijado como objetivo primordial al atacante Julián Álvarez y el Niño Maravilla fue apuntado como moneda de cambio para satisfacer las exigencias del cuadro de Núñez y reducir así el desembolso económico de la carta de la joya del Millonario, que tiene contrato hasta fines de 2022 y una cláusula de rescisión de 25 millones de euros.

De hecho, aseguraron que el vice director deportivo del conjunto milanés, el ex jugador Dario Baccin, se encontraba en Argentina para agilizar la negociación que contemplaría alrededor de US$ 16 millones más el pase del ex Manchester United.

No obstante, el propio presidente del elenco que entrena Marcelo Gallardo, Rodolfo D'Onofrio, salió a descartar categóricamente esta información señalando que no existe ningún acercamiento ni negociación vigente entre los lombardos y la institución bonaerense.

"¿Alexis Sánchez en la negociación por Julián Álvarez? Bonita broma", lanzó el dirigente argentino en breve diálogo con L'Interista.

Y sobre la presencia de ejecutivos del monarca de la península en Argentina, D'Onofrio comentó: "Lo niego: nadie me ha hablado de momento".

Con esto, se desecha la posibilidad de que el máximo artillero de la Selección chilena regrese al club que defendió entre 2007 y 2008, coronándose campeón del Clausura en su último año. Cabe recordar que en su paso por River, el nacido en Tocopilla jugó 31 partidos y marcó 4 goles.