Alexis Sánchez demuestra cómo saltó de la suplencia al once del Inter

El histórico de Chile sumó su quinta titularidad en línea y dejó claro que sus cualidades en el medio y en la ofensiva hoy lo mantienen con ventaja.

Alexis Sánchez se ganó una camiseta de titular en el Inter. El tocopillano cumplió, en el Meazza ante la de un Erick Pulgar que se quedó en el banco de Iachini, su quinto partido consecutivo entre los once. Y como Romelu Lukaku se ha recuperado de sus problemas físicos, el ex dúo del protagoniza para Antonio Conte, que descarta hasta la suplencia a Lautaro Martínez, justamente el relevo del chileno para los finales 20.

La tendencia en liga marcó que el último partido de antes del parón por coronavirus (0-2), al frente de la , lo jugaron Lautaro y Lukaku, pero el argentino protagonizó en la ida y el vuelta en la vuelta ante por : en ambas noches estuvo Alexis desde el arranque. La próxima serie para el Nerazzurri es , durante agosto. Es la copa que quiere levantar Sánchez con Conte. En cancha y no en banca.

Tras el regreso del fútbol, poco a poco el tocopillano fue absorbiendo los minutos y la estelaridad. Al momento, van 8 titularidades para Lautaro, 7 para Alexis y 7 para Lukaku: fue empate y eliminación a manos de (Lukaku - Lautaro), triunfo sobre la Samp (Lukaku - Lautaro), 3-3 con (Alexis - Lukaku), 2-1 a (Lukaku - Lautaro), 6-0 a Brescia (Alexis - Lautaro), 1-2 ante (Lukaku - Lautaro), 2-2 contra Hellas Verona (Alexis - Lukaku), 3-1 a (Alexis - Lautaro), 4-0 a Spal (Alexis - Lautaro), 2-2 vs. (Alexis - Lautaro) y el cero a cero de este martes (Alexis - Lukaku). Lo concreto es que Lukaku, con contractura, se perdió Torino, Spal y Roma. Apenas estuvo al cien, se le sumó al ex River, hoy el más fijo por su reciente solidez.

El chileno, que en esta etapa colaboró con dos goles y siete asistencias, números con los que antes del doblete del luso lo tenían a la altura participativa de Cristiano Ronaldo, en esta jornada frente a la Viola, que contó con Pulgar 13 minutos, aportó con un colocado y fuerte disparo que repelió al costado Terracciano, con buenas ubicaciones desde las que lamentó no desmarcarse de Milenkovic y constantes descargas con Candreva al costado, recogiéndose para armar jugadas desde la línea de Eriksen. Le toca generarlas y finiquitarlas. Así se demuestra casi siempre fundamental para la elaboración. El Inter no pelea la Serie A siquiera, la Fiore lo enreda con poco pero Alexis ahora sí que sí que se quedó con el puesto, que pese a disfrutarlo todavía no lo siente con total comodidad el de segundo delantero en un 3-5-2.