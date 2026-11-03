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Alexis Mac Allister ha revelado que el Liverpool le comunicó la pasada temporada que no tenía previsto renovarle el contrato y ha admitido que la noticia fue dolorosa y desagradable. El centrocampista argentino, cuyo contrato termina en el verano de 2028, insiste en que lo que más desea es seguir en Anfield y cree que los recientes cambios entre bastidores hacen que ahora pueda pasar cualquier cosa.

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Mac Allister habla de una dolorosa noticia sobre su contrato

Mac Allister ha sido uno de los hombres clave de Andoni Iraola esta temporada: ha marcado cuatro goles, tres de ellos en tres partidos de la Champions League, y ha dado una asistencia. Sin embargo, su futuro a largo plazo sigue siendo incierto, ya que su contrato actual vence en el verano de 2028 y no se ha avanzado hacia un nuevo acuerdo.

En una conversación con el periodista argentino Gastón Edul en su casa, Mac Allister declaró: «En primer lugar, obviamente, siento el cariño de la afición, y eso es algo increíble para mí. No es fácil que en un club como el Liverpool te aprecien como me aprecian a mí».

Mac Allister revela la postura del Liverpool sobre un nuevo contrato

Al repasar su etapa en Anfield antes de hablar de su contrato, añadió: «Disfruto mucho aquí y, obviamente, ganar una Premier League con este club es algo muy especial, algo que la afición no olvida. Está claro que me encuentro en una situación en la que me queda un año y medio de contrato.

«La temporada pasada me dijeron que la idea del club era no renovarlo, al menos por ahora. Y, obviamente, fue una situación dolorosa y desagradable». Mac Allister llegó al Liverpool procedente del Brighton en el verano de 2023 por unos 45 millones de libras.

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Mac Allister cree que «puede pasar cualquier cosa» en el Liverpool

Preguntado por si esta situación le ha causado estrés o desánimo, Mac Allister respondió: «No demasiado, porque, al fin y al cabo, todavía me quedaba, y me queda, tiempo en este club, que es lo que más quiero: quedarme aquí.

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«La realidad es que ahora ha cambiado el entrenador, ha cambiado el director deportivo y están llegando nuevos inversores al club. Así que creo que ahora estoy en una situación en la que puede pasar cualquier cosa. Veremos qué sucede en el futuro. Siempre he dicho que estoy muy feliz aquí, que disfruto mucho, y veremos».

¿Qué viene ahora para Mac Allister y el Liverpool?

El Liverpool ya se ha asegurado la continuidad de Ryan Gravenberch hasta 2032 después de que firmara un nuevo contrato en marzo, mientras que Dominik Szoboszlai se ha comprometido hasta 2031. Mac Allister también ha sido relacionado con el Real Madrid.

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Por ahora, su atención se centra en la visita de mañana al Fenerbahce en la Champions League, en la que el Liverpool intentará recuperarse de la derrota del domingo ante el Arsenal.