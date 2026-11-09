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Alexis Mac Allister ha pedido a sus compañeros del Liverpool que no bajen el ritmo tras una victoria crucial en la Premier League. El centrocampista argentino fue protagonista en el triunfo en Selhurst Park, que permitió al Liverpool llegar al parón de selecciones con buenas sensaciones.

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Mac Allister estrena su cuenta goleadora

El Liverpool se marchó al parón internacional por todo lo alto, con una victoria por 3-1 ante el Crystal Palace en Selhurst Park el domingo. Mac Allister marcó el primer gol con un preciso remate de cabeza. Después llegaron los tantos de Florian Wirtz y Alexander Isak, que aseguraron los tres puntos para los visitantes pese al penalti transformado por Eddie Nketiah en los últimos minutos.

Al hablar de su primer gol en liga de la temporada, Mac Allister se mostró encantado de haber marcado a balón parado. «Sienta bien. Es el primero en la Premier League, pero marqué dos veces en la Champions League y también en otra competición, así que está muy bien marcar, sobre todo a balón parado, porque es algo que me gusta. Creo que la gente y el cuerpo técnico también se están dando cuenta de que me gusta», declaró el centrocampista a BBC Sport, según recoge la web oficial del club.

El internacional argentino también habló de las mejoras técnicas del equipo, en particular en las jugadas a balón parado. Reconoció que habían aprendido de los recientes fallos defensivos. «Las trabajamos y sabemos lo importantes que son. El otro día perdimos un partido en el que nos marcaron tres veces a balón parado. Hoy hemos ganado porque hemos marcado así, por lo que entendemos su importancia, sobre todo en el fútbol actual, ya que la Premier League es cada vez más física», añadió.

Solidez defensiva en Selhurst Park

Ganar a domicilio en el sur de Londres rara vez es fácil, y Mac Allister no tardó en reconocer el mérito de la defensa por mantenerse firme ante un Crystal Palace combativo. Aunque el marcador apuntaba a una victoria cómoda, el centrocampista señaló que el partido había sido una prueba importante para el equipo. Destacó especialmente la capacidad de los centrales para resistir la presión durante toda la tarde.

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«Fue un partido difícil. Sabemos que venir a jugar contra el Crystal Palace siempre es complicado. Puede jugar muy bien al fútbol, pero creo que defendimos bastante bien nuestra área, especialmente nuestros centrales, que estuvieron muy, muy bien. Pero fue difícil. A veces intentamos presionar y no lo hicimos a la perfección, así que lograron superar la presión y crearon ocasiones», explicó Mac Allister.

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Alisson vuelve a marcar la diferencia

Una vez más, la presencia de Alisson Becker bajo palos fue clave para el triunfo del Liverpool. El portero brasileño realizó varias paradas de gran nivel para frenar al equipo local en momentos decisivos. Mac Allister reveló que incluso los jugadores rivales quedaron incrédulos ante la calidad del guardameta titular del Liverpool, especialmente después de una parada espectacular en la primera parte.

«Es buenísimo, sobre todo por la parada al disparo de [Daichi] Kamada [en la primera parte]. Kamada no se podía creer la parada que hizo y me lo estaba diciendo. Pero así es él: un portero increíble y también una persona increíble. Me alegro muchísimo por él», comentó el centrocampista.

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Mantener el nivel

Aunque la victoria supone un impulso antes del parón, Mac Allister tiene claro que el equipo aún no ha alcanzado su mejor nivel. Insistió en que la plantilla debe aprovechar las próximas semanas para prepararse de cara a un calendario exigente y reconoció que todavía tiene mucho margen de mejora táctica. Para el jugador de 27 años, lo importante sigue siendo la regularidad a largo plazo, más allá de los resultados individuales.

«Sin duda. Es muy, muy importante. Ese era nuestro objetivo, especialmente cuando se acerca un parón internacional. Ganar es muy importante, así que estamos contentos con el resultado, pero tenemos que seguir mejorando porque estamos lejos de la perfección», concluyó.