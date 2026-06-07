Alexander Sørloth ha dado su visto bueno y podría cerrar un gran fichaje antes del Mundial

Alexander Sørloth podría fichar por la Juventus antes del Mundial. Los expertos Matteo Moretto y Fabrizio Romano aseguran que el delantero del Atlético ya tiene acuerdo personal; ahora negocian los clubes.

El noruego, valorado en el Atlético, suele ser suplente y no goza de la plena confianza de Diego Simeone.

La Juventus quiere renovar su delantera este verano: Dusan Vlahovic se marcha gratis y ni Loïs Openda ni Jonathan David han cumplido las expectativas; además, Arkadiusz Milik sufre muchas lesiones.

Con la necesidad de volver a la Champions —el club terminó sexto—, el técnico Luciano Spalletti lo considera su fichaje ideal.

El noruego, seducido por esa confianza, ya acordó un contrato de varios años y percibiría unos 4 millones de euros netos por temporada.

El principal escollo es el Atlético, donde Sørloth tiene contrato hasta 2028. Los colchoneros piden más de 30 millones por el delantero, autor de 44 goles en 107 partidos.

Para rebajar el coste, la Juventus ofrece a Nico González, quien ya jugó cedido en el Atlético la temporada pasada y tiene contrato en Turín hasta 2029, pero sin futuro allí.

La cadena noruega TV2 prevé que las negociaciones se intensifiquen en los próximos días. Sørloth se prepara para el Mundial, pero, de ser necesario, podría realizarse el reconocimiento médico con la Juventus en Estados Unidos.



